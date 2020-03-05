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滯留民眾不想「再被官方踢皮球」 邱垂正：請打海基會緊急電話

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▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

▲邱垂正指出，華航包機準備好，兩岸還在協商四項，沒有進一步說明。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

日前滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府」只求一條回家的路，最終，還是沒等政府接他們回家的近一步訊號。陸委會5日有最新回應，發言人邱垂正指出，「相關包機進度，涉及雙方正在協商溝通的四項，沒有進一步說明。」

針對滯留台灣人，引用「憲法第十條規定人民有居住丶遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所丶遷徙丶旅行，包括入出國境之權利。人民為構成國家要素之一，從而國家不得將國民排斥於國家疆域之外。」提告政府違憲，禁止人身自由。日前內政部長徐國勇舉出，憲法第23條的4個要件合乎防疫所需、導致人民所受到的自由限制，他們要告政府，「我認為他們不會贏」。

對此，邱垂正也指出，政府依照傳染病防治法第十七條規定，在1月20日成立中央疫情流行指揮中心，統一調度。關於滯留民眾返台疑慮，依照「目前疫情持續的嚴峻，控管人員往來，基於防疫優先，以減少人員移動的風險來考量，避免造成防疫工作的缺口。」

▲▼滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）▲▼滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

▲有學生就學問題、慢性病需求，滯留民眾『有需要』可以打海基會緊急服務電話。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

目前滯留湖北的台灣民眾，居家隔離超過一個月，近日湖北台辦開始安排做核酸檢測，只要過關，就會開立健康證明，如此一來，就「不存在返台後成為防疫破口的問題。」對此，邱垂正表示，指揮中心日前表示第二批包機，我方做好所有的準備，包括華航班機醫護人員編組、全程的防檢疫醫療支持計畫，都已經完成整備，隨時都可以出發，接回我們的民眾。」相關包機進度，涉及雙方正在協商溝通的四項，本會沒有進一步說明。

至於政府是否建立專屬的統一窗口，讓滯留民眾不會有被拋棄感覺，打電話詢問也不會被官方『踢皮球』。邱垂正只說，「海基會都有跟滯留民眾保持協助，有學生就學問題、慢性病需求，民眾『有需要』都可以打海基會緊急服務電話。」關於未來包機後續問題，由指揮中心考量決定。

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