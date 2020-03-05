美眾院通過「台北法案」　國台辦：民進黨挟洋自重、加劇兩岸動盪

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

美國國會眾議院近日通過「台北法案」，陸委會發言人邱垂正5日表示，感謝美國國會對於推動台美關係以及台灣國際參與的支持。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮提出回擊，「民進黨政府總是試圖通過這種形式挾洋自重，結果只會『加劇』兩岸關係的緊張與動蕩。」

▲賴清德感謝美國通過台北法案。（圖／翻攝自賴清德臉書）

美國眾議院高票通過「台北法案」，要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織，增強雙方經貿關係。對此，準副總統賴清德透過臉書表示，「謝謝美國堅定的與台灣站在一起。」邱垂正也回應，「希望與美方進一步深化台美各項實質交流合作，持續支持台灣的兩岸政策。」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

美眾議院高調挺台，朱鳳蓮回應表示，「外交部已表達嚴正立場，美國會有關涉台議案，公然阻撓其他國家同中國建交，助台拓展所謂『國際空間』，毫無道理。」

朱鳳蓮強調，堅決反對美方以任何形式干涉中國內政，破壞一個中國原則和中美三個聯合公報，「近一個時期，美國會一而再、再而三操弄所謂涉台議案，只會在兩岸之間挑起更多事端，只會給中美關係製造更多麻煩，最終也會損害美自身利益。」