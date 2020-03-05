影／新冠肺炎企業指引建議「員工退燒24hr再上班」　張上淳曝原因！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

為因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今（5）日公布企業指引，其中建議有急性呼吸道症狀的員工留在家裡，直到在未服用藥物前提下，發燒症狀和其他症狀改善至少24小時後再回去上班。關於24小時的規定，專家小組召集人張上淳表示，因為發燒時體內病源量較高，所以在安全考量，才建議退燒24小時後，再回到工作場所。

根據企業指引內容指出，一旦公司內有發燒或急性呼吸道症狀的員工在家休息、必須保持彈性請假規定、允許員工留在家中照顧生病家人等，且發燒等相關症狀需要在改善24小時後再回公司上班。

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另外，當公司、企業出現確診個案，除了要進行工作場所環境消毒之外，與確診個案同一辦公空間或有共同活動範圍的其他非居家隔離員工，未來上班則應戴外科口罩，也要進一步做空間調整，讓人員座位保持適當間距，員工、客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔。

指揮中心強調，雇主應調整辦公、出勤或出差方式，減少員工間交互傳染，可建立「異地辦公」機制，減少同時上班人數或研議在家辦公；另外，部份幼兒托育和學校可能會持續延後開學或暫停上課，員工可能需要請假照顧孩童，因此雇主應提供可以彈性請假照顧兒童的機制。