你身邊的人有毒嗎？「都是they的錯」toxic people的5個特徵　發現就快閃

▲你身邊的人有毒嗎？試著觀察看看，如果發現什麼那就快閃吧。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

你知道嗎？科學已經證明「慢性消極」可以殺死你，身邊有太多Drama queen可能會毀了你的生活。你一定遇過這種人——總是不停抱怨、彷彿有被害妄想症，動不動就發脾氣、把場面弄得很混亂，言語上特別苛刻，常常踩到他人痛處而不自知，這類人又被稱為「有毒的人」（toxic people），跟這種人相處常會感到筋疲力盡，《Bright Side》整理了幾個toxic people的行為模式，或許可以幫助你遠離這些「毒害」。

支配與控制他人

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有毒的人其實對你的「感覺」並不感興趣，而是利用這點當作武器來控制你，讓你成為他們計劃中的一部分，他們可能會扭曲你的話語，讓你覺得自己瘋了，或是扮演稱職的受害者，甚至表現出具侵略性的行為強迫你捍衛自己、威脅你等等。

不願意道歉

「這不是我的錯！」有些人無法面對錯誤與道歉，他們寧可選擇爭吵並想盡辦法保護他們自己，也不願意說對不起，因為道歉可能會威脅到他們的自尊心，而對於有毒的人來說，恥辱是難以忍受的，他們不想對自己的行為負責，比起積極正面的思考，他們更常感受到憤怒、被侵犯。

奪命連環call

每個人都會有不快樂的時候，但是當這種不快樂變成一種常態時，就是有毒的徵兆，有些人每天打電話跟他人抱怨、哭訴，在這種情況下很容易讓聽者也感到不耐煩，如果遇到這種狀況，一定要設定自己的界線、避免與有毒的人在一起，不要合理化他們頻繁發洩負面情緒的原因，並試著與正向積極的人保持聯繫。

不接受被拒絕

這類人無法接受被拒絕，他們可能會請你提供幫助，如果你拒絕了他們，他們就會想盡辦法獲得他們想要的答案，而且他們或許不清楚其他人也是有底線的！面這樣的人你要知道，說「不」是一件很正常的事情，尤其是當你知道自己無法兌現這項承諾時，這樣就不會讓自己感到內疚。

因為你的成功而感到不快

我們周遭總有遇過一兩個人會因為你的成功而感到不快樂，有可能是好友，也有可能是親戚，當你想與他們分享快樂的時候，你會發現跟這樣的人分享只會更痛苦。如果你的朋友或親戚中有這樣的人，那最好減少與他們的接觸，只有你能決定要跟有毒的人保持多近的距離。