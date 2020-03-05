悲慘世界！女移工4年被扣薪82萬還要幫運毒…警救出她哭斷腸

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女移工受雇來台幫傭，入境後上工後隨即遭扣押護照、居留證；女僱主每個月準備高出市價2倍的生活用品，強迫她購買，不但用各種名目扣薪，還與弟弟暴力脅迫她運送毒品，4年來苛扣82萬多元，女移工最後打1955申訴，警方獲報將女僱主及弟弟逮捕，並在住處起獲毒品，訊後依人口販運法、毒品罪移送偵辦。

▲林姓女僱主（紅衣）及弟弟遭警方逮捕，在住處起獲毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市1955勞工諮詢專線，2019年12月接獲一名34歲印尼籍女移工阿蒂（化名）申訴電話，她委屈地表示，2015年受僱來台幫傭，入境後到46歲林姓女僱主家時，護照、居留證隨即遭到扣押；林女還每個月為她準備衛生紙、衛生棉、面膜、牙膏等生活用品，以高於市價2倍價錢逼迫購買，再從薪資扣除。

不但如此，無良的林女以工作不認真、太晚起床、地板沒掃乾淨等名目扣薪，4年來共扣薪82萬多元，包括16萬強賣的生活用品、66萬巧立名目扣除的薪資；阿蒂原本要在2018年期滿離台，卻只能延長工作簽證償還遭扣款項。

林女43歲的弟弟染有毒癮兼賣毒品，見阿蒂好欺負，聯合林女用暴力脅迫，要她幫忙運送毒品，如有不從就拳打腳踢，可憐的阿蒂每天像活在地獄般痛苦，在偶然機會下得知1955投訴專線，偷偷向勞工局舉報。

新莊警分局接獲勞工局通報後，成立專案小組調查蒐證，2日見時機成熟，持搜索票會同土城分局、樹林分局及新北市政府勞工局、新北市政府環保局等單位，到林姓姊弟住處搜索，當場起獲海洛因12.89公克、安非他命5.84公克及毒品吸食器等違禁物品，全案將2人依違反人口販運法、毒品危害防制條例移送法辦。

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▼在住處起獲毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）