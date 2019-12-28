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真是大烏龍！彰化口罩男帶槍搶銀行「跑錯櫃台」　一毛錢都沒搶到…　

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▲彰化六信搶匪與警方展開追逐。（圖／民眾提供）

▲彰化六信搶匪與警方展開追逐。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

陳男（47歲）於今年8月間戴口罩持改造手槍進入彰化六信高喊「搶劫」，女行員嚇得說「這裡真的沒有錢」，雙方僵持3分鐘後，警鈴響了趕緊逃跑，隨即與員警展開追逐，還對空鳴槍最後卻不敵警方的辣椒水，不到10分鐘便被逮捕，彰化地檢日前偵結，依加重強盜未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

▲彰化六信搶匪與警方展開追逐。（圖／民眾提供）

▲彰化六信搶匪與警方展開追逐。（圖／民眾提供）

事發當時為8月26日中午12時13分許，陳男戴鴨舌帽、口罩拿起著側背包要行員拿出錢來，但開戶櫃台只有辦手續沒有放現金，女行員也開抽屜給他看，但陳男執意搶錢，拿著背包轉向其它存提款櫃台，行員與現場辦事的民眾全部蹲下並按下警民連線，陳男聽到警鈴後，12點17分趕緊向外逃逸，靠著警民合作，隨後趕到的員警追捕約500公尺後，12時23分許逮捕到陳男。

▲彰化六信搶匪10分內落網，彰化地院羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化六信搶匪聽到警鈴響趕緊往外逃。（圖／民眾提供）

犯嫌逃逸時除對空鳴槍，並持槍瞄準員警，事後手槍內發現有1顆有擊發痕跡的不發彈，於彰美路1段道路上合力壓制犯嫌，因犯嫌身材魁武並極力反抗，經員警使用辣椒水制伏犯嫌，並順利起獲改造手槍1支、擊發彈殼1顆、彈匣1個(子彈11顆)及水果刀1把等作案工具。

▲彰化六信搶匪10分內落網，彰化地院羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化六信搶匪做案工具。（圖／民眾提供）

起訴書內容指出，陳南曾因犯公共危險罪，受有期徒刑才執行完畢後，5年內故意再犯本件強盜案，為累犯，建請法院審酌依法加重其刑。

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