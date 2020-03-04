AIA友邦人壽連續14年、27次獲金管會獎勵！總經理侯文成：保險本質在於保障而非獲利

▲AIA友邦人壽是保險業界中，唯一連續14年、27次獲得獎勵的壽險公司。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

為使保險充分發揮保障功能，金管會持續14年推動「提高國人保險保障方案」，並獎勵表現績優的保險公司。此次公布2019年7月至12月績優保險公司名單，共有15家壽險公司獲得獎勵，其中，AIA友邦人壽再獲肯定，為業界唯一連續14年、第27次獲獎的壽險公司。

AIA友邦人壽的死亡保險有效契約個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上，使AIA友邦人壽自2006年起連續14年獲得績優獎勵。AIA友邦人壽總經理侯文成指出，國人風險意識偏低，習慣把保險當儲蓄工具，讓台灣無論在保險滲透度或保險密度方面都高居全球前段班，然而，國人平均身故保障卻嚴重不足。

根據壽險公會的數據顯示，2008年死亡給付的平均保額為60.9萬元，惟自2009年起死亡給付的平均保額就連四降，2012年降到53.8萬元，後來在金管會政策引導及壽險公司近年強調增加保障型保險下，死亡給付的平均保額自2016年的55.5萬元開始成長，至2018年增加到56.8萬元，為10年來新高，但與2008年的60.9萬元相比，仍顯不足。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

侯文成進一步表示，保險是為了未來不特定的風險預作準備，本質在於「保障」而非獲利。要防範不可預知的風險，唯有透過具保障價值的保險商品，協助降低生活中所面臨的不可承受之重，「以今年爆發的新型冠狀病毒肺炎為例，沒有人能預料到此一傳染病影響範圍如此深且廣；若不幸染病，得自問是否已有適當且足夠的醫療險來負擔，以免造成自己或家人的經濟壓力？若不幸離世，身後的財富保全是否已透過保險規劃作好傳承準備？」

金管會自2005年7月1日起為推動提高國人保險保障方案，以使保險充分發揮保障功能，提供國人適足人身保險保障，特實施「提高國人保險保障方案」，對人壽保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良的保險公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施。

金管會今年度將繼續加強宣導，以鼓勵保險業致力推動該等保險商品並提醒民眾規劃適足保險保障的重要性，協助建構更為健全完善的社會安全網。