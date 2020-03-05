　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵差日搬1300公斤酒精！64歲的他不喊累：只希望趕快送到藥局上架

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高中以下各級學校開學在即,各校積極準備各項防疫物資,消毒用酒精。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎疫情延燒，許多人都搶購酒精來消毒。（圖／記者李毓康攝）

中央社

原本是遞送信件、包裹的郵差，近期因防疫物資需求增加，高雄郵局徵調一批身強體壯的郵差專送消毒酒精，一天甚至須搬送上千公斤，不過，平常有運動的人則說不覺得累。

高雄郵局出貨倉庫今天早上堆滿了一箱箱台酒的防疫酒精，7、8名壯漢則忙著將一箱箱酒精搬上郵務車，馬上要出貨配送到藥局。

請繼續往下閱讀...

已有40年郵差資歷的涂永亮忙著理貨，規劃交通動線，面對每趟12箱，約157公斤的酒精，一天約10趟次的配送量及搬運工作，64歲的他說「可以勝任，不覺得累」，只希望趕快完成工作，讓消毒用酒精可以盡快鋪貨上架。

▲▼中華郵政,郵局,郵差。（圖／記者李宜秦攝）

▲高雄郵局徵調一批郵差專送消毒酒精，一天甚至須搬送上千公斤。（圖／記者李宜秦攝）

不過，過去以遞送郵件和包裹為主，現在因為防疫，還要兼做大宗物資搬運工，一天下來需搬運約1300多公斤。涂永亮表示，因為平常有運動習慣，所以搬運也不會腰酸背痛。

他說，運送酒精要留意駕駛速度及配送過程的安全，所以盡量減少行駛高速公路，也不任意變換車道，以免瓶罐碰撞破損或駕駛重心不穩。

高雄郵局今天出動12輛郵務車配送千餘箱消毒酒精，一輛輛掛有紅色警示旗、遠離火源標示的郵務車先後上路，因為是易燃物，郵局也提醒，路上人車包涵禮讓。（編輯：洪學廣）1090305

ET快訊
員警擔憂氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測
二伯住院中動怒了！開戰黑衣惡煞「絕不原諒」…憔悴與蔡桃貴視訊
至尊公主號1乘客死於新冠肺炎！船上21人冒症狀　美急下令暫停
韓粉嗆蔡阿嘎「囂張過頭」被肉搜！緊急道歉退團　105字懺悔：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

拉糖「八家將」栩栩如生　台灣學生參加IKA國際廚藝賽穿金戴銀

郵差日搬1300公斤酒精！64歲的他不喊累：只希望趕快送到藥局上架

開學7天彰化百名學生通報「有發燒」　教育處說話了

桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

全台還有589公頃山坡地未查定　專家使出衛星影像加速完成

搶清明連假高鐵票…「聽說網頁掛了」通勤哥心累　網用APP驚呆：還訂到回程

全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

超夢幻紫光灑上筊白筍田！暨大LED燈「省8成電費」　榮登SCI期刊封面

不到40歲存500萬秒退休！他打算靠「被動收入」賺錢　網曝現實面考量

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

拉糖「八家將」栩栩如生　台灣學生參加IKA國際廚藝賽穿金戴銀

郵差日搬1300公斤酒精！64歲的他不喊累：只希望趕快送到藥局上架

開學7天彰化百名學生通報「有發燒」　教育處說話了

桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

全台還有589公頃山坡地未查定　專家使出衛星影像加速完成

搶清明連假高鐵票…「聽說網頁掛了」通勤哥心累　網用APP驚呆：還訂到回程

全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

超夢幻紫光灑上筊白筍田！暨大LED燈「省8成電費」　榮登SCI期刊封面

不到40歲存500萬秒退休！他打算靠「被動收入」賺錢　網曝現實面考量

馬力是車名的一半　Honda S2000「終極改裝版」賽車將被拍賣

快訊／恭喜！凱蒂佩芮薄紗側身露孕肚　親口認了「寶寶夏天出生」升格當媽

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

19.7公分狠角色！　「迷你酷斯拉」大角蜥眼噴2米血毒液保命

陸學者：蔡政府傷了大陸民意「疫情後兩岸關係更惡化」

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

錄影結束、燈都暗了⋯BTS柾國還在台上！　幫工作人員清道具

呂士軒夜店帶氣氛出奇招　突然卡歌「唱生日快樂」吸睛

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

3縣市大雨特報　北台濕冷探11.8℃

寫信給房東「免租金2個月」！美體小舖回應了

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

日醫讚台防疫　嘆出不了一個唐鳳

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

亂聞漂白水會得肺炎！關鍵濃度才能消毒

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

新竹男「林東京」破億身家遭起底　爸媽是竹北大地主

致敬醫護冰淇淋店免費招待　王瑞德加碼600杯咖啡

更多熱門

相關新聞

用酒精噴壺給車消毒突爆炸　他右眼被縫20針

用酒精噴壺給車消毒突爆炸　他右眼被縫20針

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，武漢洪山區的胡先生近日在使用75%濃度的酒精給車輛消毒時，加壓式噴壺突然爆炸，巨大的衝擊力直接傷到眼球，導致右眼出血不止。醫生表示，可能是加壓式噴壺內的壓桿在反覆按壓過程中產生靜電的緣故，導致噴壺內的酒精爆燃。

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

每人限1瓶！全聯再度開賣75%酒精

每人限1瓶！全聯再度開賣75%酒精

防疫酒精衝一波！台糖75%酒精全聯明天開賣

防疫酒精衝一波！台糖75%酒精全聯明天開賣

台酒防疫酒精　一般企業不在優先供貨之列

台酒防疫酒精　一般企業不在優先供貨之列

關鍵字：

郵差酒精

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面