酒精販賣機來了！全台3地身分證免費領500ml　時間地點曝光



▲業安科技推出一款實名制「酒精販賣機」。（圖／翻攝自臉書／Yallvend）

記者陳致平／台北報導

還是買不到酒精！不少人為了防疫跑遍了各大超商和量販店，還是買不到消毒、抗疫的酒精。對此，先前推出口罩販賣機的業者和化工大廠李長榮、南科攜手合作，再推出一款實名制「酒精販賣機」， 今明2天要在新北、台南和高雄等地設置機台，免費發放純度75%的異丙醇，希望能幫助買不到酒精的民眾。

這次推出酒精販賣機的業者業安科技，上個月曾推出口罩販賣機，獲得一片好評，現在又加碼推出酒精販賣機，希望能讓民眾減少購買壓力。有了上次成功的經驗後，團隊和李長榮化工廠合作，由對方提供500瓶純度75%、500毫升異丙醇，免費發放給民眾。不過，在一般日常生活中為大家廣為使用的酒精成分是乙醇，此次發放的是「異丙醇」，可達到相同的環境消毒作用，被醫學界視為擦拭用酒精及消毒劑。

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▲酒精販賣機免費發放純度高達75%異丙醇的酒精。（示意圖／記者戴若涵攝）



想要領取的人只需要攜帶身分證，依循一般傳統販賣機的使用方法，再將身分證對準掃描框、進行認證，完成確認後，即可從販賣機底部出口領取瓶裝酒精。另外，有些民眾會擔心個資外洩，業者也對資安隱私的部分解釋道，機台透過身份識別功能，掃描到的資料會轉為一組不可逆推的亂數，不會留下個人資訊，再藉由查驗亂數是否重複出現，限制民眾在期間內重複購買。而機台也會24小時提供服務，怕撲空的民眾可以隨時上網查詢庫存數量。

【酒精機設置地點】

新北：林口世大運選手村

台南：南科Park17商場（台南市新市區南科三路17號）

高雄：高雄科學園區宿舍（高雄市路竹區後鄉路35號）