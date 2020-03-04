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每人限購1瓶！全聯3月5日再度開賣台糖75%酒精　美廉社免費送里長辦公室

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▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全聯3月5日再度開賣台糖防疫期間清潔專用75%酒精。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳涵茵／台北報導

防疫期間口罩、酒精難求，全聯福利中心曾於2月27日首賣台糖防疫期間清潔專用75%酒精，引發民眾搶購，3月5日即將在全台門市再度開賣，此次無分大小包裝，僅販售大罐350ml，外島門市則將於3月6日（五）開賣。

台糖防疫期間清潔專用75%酒精號稱直接於手中搓揉即可達到抗菌效果，使用後可直接取用食物，免用水即可瞬間揮別90%以上手部、醫療及食品器械有害細菌，可用於用餐前後、戶外活動、餵食嬰幼兒前、搭乘交通工具、進出醫院診所及如廁前後，以防手部細菌感染。

▲全聯酒精。（圖／全聯提供）

▲清潔用酒精。（圖／全聯提供）

此次，350ml建議售價45元，開賣時間以各家門市開門時間為準，商品數量皆為有限，每人限購一瓶，售完為止，外島門市澎湖、金門部分將延後一天至3月6日（五）開賣，會依照當日海象及船班抵達時間為主，販售數量以各店現場貨量為主。

除了全聯開賣，為防疫盡一份力三商家購美廉社響應將免費發送75％防疫清潔用酒精予美廉社所屬里內里長辦公室，每里一桶各3.8公升，總計約700桶，於3月4日、3月5日二天由門市同仁免費分送給美廉社所屬里內的里長辦公室，每里各一桶，供里長使用，降低社區感染風險。

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