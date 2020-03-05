爆料達人預告蘋果將推新款iMac和Mac mini　3月發表會可能改線上直播

▲iMac。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

根據《9to5mac》報導，Twitter匿名爆料人CoinX日前發佈了最新預測，透露全新Mac mini和iMac「很快」就會更新發佈。

蘋果上一次更新Mac mini是在2018年，也是自2014年以來第一次更新。上次更新大幅提升了Mac mini的性能，升級了英特爾八代處理器，並且採用了Thunderbolt 3接口，新增太空灰配色。

至於iMac，CoinX預測這次更新的是普通版iMac，並不是iMac Pro。iMac上次更新是去年春天，21.5吋和27吋版本升級為全新6核心和8核心英特爾處理器，以及全新Radeon Pro Vega顯示卡。

此外，CoinX還提到，採用全新相機模組的新款iPad Pro也即將發佈，新款iPad Pro會採用與 iPhone 11 Pro類似的相機模組，並搭載3D感測 ToF（飛時測距）鏡頭。

天風國際分析師郭明錤先前曾預測，除了上述新品，蘋果也可能在 2020 年上半年發表全新的藍牙追蹤器、新的高階耳機還有無線充電新品等產品。

依照往年慣例，3月份是蘋果發佈新品的時間，不過考慮到疫情的關係，蘋果可能會改為線上直播方式發佈新品。