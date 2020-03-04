影片曝光！黑衣男持鐵鎚敲「蔡阿嘎+孕妻二伯」　警公布「嫌逃竄變裝」畫面

記者邱中岳／台北報導

知名網紅蔡阿嘎與愛妻二伯，在3日下午載妻子出門時，遭1名黑衣人埋伏攻擊，對方痛毆孕妻二伯肚子，更持鐵鎚狠敲蔡阿嘎腳部2下，黑衣男犯案後隨即徒步往巷弄逃竄，甚至還脫去外套企圖變裝躲避追查。

據悉，3日下午4時許，百萬Youtuber蔡阿嘎騎機車載懷孕的妻子二伯準備出門時，行經北投明德路時停等紅綠燈，卻遭1名頭戴鴨舌帽、口罩的黑衣男子攻擊，該名男子持鐵鎚朝蔡阿嘎攻擊。

▲嫌犯攻擊戴口罩攻擊百萬Youtuber蔡阿嘎，隨即徒步往巷弄逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

黑衣男持鐵鎚猛K蔡阿嘎腿部，還徒手攻擊懷孕的二伯，2人因驚嚇過度摔車倒地，2人事後移置到騎樓下等待警方以及救護人員到場。

警消到場後緊急將受到驚嚇的二伯送往醫院觀察，蔡阿嘎也在自己的Youtube頻道中還原事情真相，並請公司團隊成員到場協助，並在現場紀錄狀況。

▲嫌犯攻擊戴口罩攻擊百萬Youtuber蔡阿嘎，隨即逃往巷弄內，還脫外套變裝躲警方追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在晚間10時許公布嫌犯逃逸畫面，發現嫌犯攻擊後一路往路旁的小巷子狂奔，最後還變裝脫去外套想躲避警方追查，目前警方已鎖定嫌犯追緝下落。

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