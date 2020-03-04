網瘋傳補助統計表...醫院高層補貼曝光！比「支援湖北醫護」還高被罵翻

▲前線醫護人員工作量超負荷。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎肆虐之際，醫護人員紛紛奮戰一線，大陸官方也宣佈發放工作補貼。然而近日卻曝出，陝西省安康市中心醫院的醫護人員，所獲得的補助極其微薄，反觀院方高層和行政人員卻拿到大量補助，甚至比支援湖北的一線醫護都驚人。消息傳出後，掀起全網撻伐，也引起當地政府「高度重視」，下令開展核查。

▼補貼公告。（圖／封面新聞）

據《封面新聞》一則關於「陝西省安康市中心醫院領導拿的補助比援鄂一線的都驚人」的消息，近日引起熱議，相關「臨時性工作補助的統計表」也在網路瘋傳。表格顯示，補助標準為每人每天200元（人民幣，下同）、300元兩檔，最長補助時間為42天，補助金額為12600元。

▼ 臨時性工作補助的統計表。（圖／封面新聞）

但有知情人士指出，名單中包括多名醫院高層，其獲得的補助高於含支援湖北醫護在內的抗疫一線人員。消息曝光後，網友紛紛怒批，「一塌糊塗的官僚主義作風！」、「幹技術的比不過幹行政的，特色」、「全社會都是這樣，有必要這麼激動？」、「對不起一線英雄們那麼努力！」。

涉事醫院3日緊急出面「滅火」，稱「對工作中存在的問題誠懇致歉，對重新核定提出嚴格要求」，同時將重新對醫院一線人員補助範圍、天數、標准進行認真核定，嚴格審核把關。

此事也引起當地政府關注，4日指出，安康市委、市政府「高度重視」，安康市應對新冠肺炎疫情工作領導小組召開緊急會議，要求安康市紀委監委迅速成立核查組，就網路反映的有關問題依法依規開展核查工作，做到公開透明，實事求是，有錯必究，有責必問，後續情況及時向社會公開。