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睡夢中驚醒「屋頂被掀翻」…龍捲風夜襲橫掃　田納西州至少19死

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▲▼美國田納西州納許維爾遭龍捲風橫掃。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國田納西州第二大城納許維爾遭龍捲風吹襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國田納西州中部3日凌晨遭強烈風暴和至少1場龍捲風侵襲，州首府納許維爾遭嚴重破外，市區一片狼藉，已知至少19人死亡、超過150人送醫，另有多棟房屋被摧毀。

根據CNN報導，風暴和龍捲風使得田納西多個郡傳出災情，無數房屋化為斷垣殘壁，數萬戶無電可用，另有數百人暫時無家可歸。納許維爾市（Nashville）市消防局局長斯旺（William Swann）表示，至少有150人被送往醫院救治，有數十棟房屋遭風暴破壞。

災情最嚴重的地方在納許維爾東方80英哩處的普特南郡（Putnam County）庫克維爾（Cookeville）地區。田納西州緊急事務官員表示，截至當地時間3日上午已經有至少19人死亡，包括普特南郡14人、威爾森郡2人、戴維森郡（含納許維爾）2人，以及本頓郡1人。

美國國家氣象局表示，自田納西州當地時間2日晚間11點後，至少接到3次龍捲風報告，1場龍捲風於午夜左右到達納許維爾市中心，並於凌晨2時左右進入庫克維爾，造成嚴重災情。

一名女性居民向當地電視台表示，她從睡夢中驚醒，發現龍捲風將一部份屋頂掀翻，所幸她及時逃脫，並無大礙。

納許維爾警方表示，已經開始召集救難人員，首要目標是確保災情嚴重的日耳曼敦（Germantown）、東納許維爾和赫米提吉（Hermitage）地區沒有人員受困。納許維爾是田納西州首府，同時也是該州第二大城市，僅次於孟斐斯。

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