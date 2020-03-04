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蘇貞昌打臉高嘉瑜！質疑禁醫事人員出國無法源　插話反駁：妳是錯的

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民進黨立委高嘉瑜初次質詢。

▲民進黨立委高嘉瑜初次質詢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立法院今（3日）邀請行政院長蘇貞昌到立法院報告武漢肺炎防疫及紓困振興特別預算，有「港湖女神」稱號的民進黨立委高嘉瑜初次登場質詢。高嘉瑜質疑禁止醫事人員出國並無法源依據，讓蘇貞昌當場插話反駁指高的說法是錯的，因剛通過的防疫特別條例中，就授權中央流行疫情指揮中心的指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要應變處置或措施。

高嘉瑜質詢時質疑，禁止醫事人員出國的法源為何？可能引發勞資糾紛、法源爭議，且行政院也沒有相關罰則，如果醫事人員堅持出國根本無法強制要求。

衛福部長陳時中回應，若醫事人員到被列為疫情第1、2級的國家，是由各醫院負責准駁，只有到最嚴重的第3級疫情國家才由防疫指揮中心管理，「沒有禁止所有的人」。陳也強調，如果防疫指揮中心不管，「出國人多，染病人多，醫療體系人力就會出問題，在疫情指揮中心我們不樂見這樣子。」

高嘉瑜追問禁止出國的法源依據？陳時中回應，包括《醫療法》《醫師法》以及《武漢肺炎防疫及紓困振興特別條例》第7條都可以用。高嘉瑜仍強調，《醫療法》《醫師法》《傳染病防治法》並沒有明確規定禁止出國，只說要遵守主管機關的指揮，但禁止出國是否符合比例原則，可能會有後續賠償問題。

行政院長蘇貞昌（右）、衛福部長陳時中（左）在立法院備詢。

陳時中仍強調，因為防疫指揮中心對疫情有正確判斷，當時義大利、伊朗、日本、韓國疫情都還沒有這麼嚴重，如果醫事人員當時出國，回來就要居家檢疫，站在疫情中心必須要保護戰力，才做出這樣的決定，「這是不得已的」。

高嘉瑜原打算問另一個議題，但蘇貞昌插話說：「欸！委員，妳從頭到現在，妳都一直講沒有法源依據，其實錯的！」蘇說，禁止出國是有法源依據的，立法院剛通過的特別條例第7條明白規定中央流行疫情指揮中心指揮官為防治、控制疫情之需要，得實施必要的應變措施，「這就是法源依據啊！法律上規定得明明白白！」

蘇貞昌接著說，事實上禁止醫事人員出國也有需要，如果不是有這樣的要求，如果醫事人員去了有疫情的國家，回來居家檢疫14天，對醫事人員本身不好，對防疫能量也不好。此外，特別預算會要對他們補助，因為沒有出國受到的費用損失都會補貼。

聽完蘇貞昌的說法，高嘉瑜回應，謝謝蘇院長解釋，但根據衛福部提供的資料，並沒有明確告訴她到底法源依據在哪裡。陳時中則補充說明，這就是為什麼必須要有疫情指揮中心，是政務官必須要承擔的。


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