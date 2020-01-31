美軍潛艦部署W76-2低當量核彈頭　相當廣島原爆的三分之一

▲俄亥俄級潛艦試射三叉戟II飛彈。（圖／翻攝美國海軍官網）

實習記者魯斯濱／綜合報導

自從川普宣布退出當年蘇美兩國簽署的《中程飛彈條約》後，美國海軍現在已經部署了新型低威力的三叉戟IIW76-2核彈頭， W76-2核彈頭的爆炸當量為5000噸，相當於美軍對日本廣島投放原子彈威力的三分之一，確定將第一枚部署於俄亥俄級核潛艦「田納西號」（SSBN-734），將在大西洋進行威懾巡邏。「美國科學家協會」（FAS）估計，美軍目前已生產了大約50枚W76-2核彈頭。

根據美國科學家協會表示，W76是一種戰術核武，可以有效摧毀任何人口聚集地區，田納西號及其他核潛艦將會攜帶20枚三叉戟II出海，每枚運載4-5枚W76或W-88核彈頭。

目前搭載三叉戟II型的潛艦有14艘美國海軍的俄亥俄級核潛艦以及4艘英國海軍前衛級核潛艦，每艘俄亥俄級能搭載24枚，前衛級能搭載16枚（因美俄簽署了新削減戰略武器條約，俄亥俄級把搭載數量減少到20枚）。1989年設計完成後，已經有161次成功的試射。美海軍核艦隊任務是潛伏在海底待命，若本土遭受核攻擊時，可立即對敵方發動核反擊，保證美國的核威懾能力。

五角大廈認為，俄羅斯正在計劃針對美國的戰術核武威懾戰略。這種核武戰術化的策略旨在震撼美國或北約等對手，迫使北約在面對俄軍戰術核武時被迫要使用自己的戰術核武器進行回擊。W76-2核彈頭理論上能防止對手率先發動核攻擊，甚至阻止常規戰爭本身發動，從而讓敵方在戰前就知道美國已經為核對峙做好了準備。

▲▼「俄亥俄級」核潛艇可在對手眼前發難，對上百個高價值目標同時發動「飽和攻擊」。(圖／取自網路)

W76-2核彈頭部署方案得到了前國防部長詹姆斯·馬蒂斯（James Mattis）等官員的擁護，認為這對美軍提供了額外的一種防衛手段，使之能夠迅速，按比例地對俄羅斯擁有的戰術核武器進行有效反制。

但是反對者，包括許多前任高級國防和外交政策官員以及廣泛的軍備控制專家，擔心引入這種能力只會增加毀滅性核戰爭的風險，聲稱核武沒必要被部署，但川普政府推動了海軍核武系統的研發和部署。美國科學家聯合會已對新彈頭的技術，戰略和政治進行了深入討論。