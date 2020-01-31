　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍潛艦部署W76-2低當量核彈頭　相當廣島原爆的三分之一

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼俄亥俄級潛艦試射三叉戟II飛彈。（圖／翻攝美國海軍官網）

▲俄亥俄級潛艦試射三叉戟II飛彈。（圖／翻攝美國海軍官網）

實習記者魯斯濱／綜合報導

自從川普宣布退出當年蘇美兩國簽署的《中程飛彈條約》後，美國海軍現在已經部署了新型低威力的三叉戟IIW76-2核彈頭， W76-2核彈頭的爆炸當量為5000噸，相當於美軍對日本廣島投放原子彈威力的三分之一，確定將第一枚部署於俄亥俄級核潛艦「田納西號」（SSBN-734），將在大西洋進行威懾巡邏。「美國科學家協會」（FAS）估計，美軍目前已生產了大約50枚W76-2核彈頭。

根據美國科學家協會表示，W76是一種戰術核武，可以有效摧毀任何人口聚集地區，田納西號及其他核潛艦將會攜帶20枚三叉戟II出海，每枚運載4-5枚W76或W-88核彈頭。

目前搭載三叉戟II型的潛艦有14艘美國海軍的俄亥俄級核潛艦以及4艘英國海軍前衛級核潛艦，每艘俄亥俄級能搭載24枚，前衛級能搭載16枚（因美俄簽署了新削減戰略武器條約，俄亥俄級把搭載數量減少到20枚）。1989年設計完成後，已經有161次成功的試射。美海軍核艦隊任務是潛伏在海底待命，若本土遭受核攻擊時，可立即對敵方發動核反擊，保證美國的核威懾能力。

五角大廈認為，俄羅斯正在計劃針對美國的戰術核武威懾戰略。這種核武戰術化的策略旨在震撼美國或北約等對手，迫使北約在面對俄軍戰術核武時被迫要使用自己的戰術核武器進行回擊。W76-2核彈頭理論上能防止對手率先發動核攻擊，甚至阻止常規戰爭本身發動，從而讓敵方在戰前就知道美國已經為核對峙做好了準備。

「俄亥俄級」核潛艇可在對手眼前發難，對上百個高價值目標同時發動「飽和攻擊」。(圖／取自網路)

▲▼「俄亥俄級」核潛艇可在對手眼前發難，對上百個高價值目標同時發動「飽和攻擊」。(圖／取自網路)

W76-2核彈頭部署方案得到了前國防部長詹姆斯·馬蒂斯（James Mattis）等官員的擁護，認為這對美軍提供了額外的一種防衛手段，使之能夠迅速，按比例地對俄羅斯擁有的戰術核武器進行有效反制。

但是反對者，包括許多前任高級國防和外交政策官員以及廣泛的軍備控制專家，擔心引入這種能力只會增加毀滅性核戰爭的風險，聲稱核武沒必要被部署，但川普政府推動了海軍核武系統的研發和部署。美國科學家聯合會已對新彈頭的技術，戰略和政治進行了深入討論。

ET快訊
滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒7天　藥吃完了…還是被醫院請
南韓一日激增5例確診！兩人搭同班機回國都感染
一天新增102例通報個案！武漢肺炎「維持9例確診」
LIVE／武漢肺炎台灣確診9例　疫情指揮中心說明最新狀況
蔡依林捐440萬給武漢　網一看「捐款名」感動：超低調！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

世界只有9國榮譽出品：重型魚雷價格驚人　比巡弋飛彈貴10倍

紀念珍珠港英雄「米勒」 　美海軍航母首度以黑人士兵命名

美海軍陸戰隊「勸退信」周末瘋傳　國防部長闢謠止血：沒要撤軍伊拉克

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」　因應太平洋戰略威脅：更新更大

美軍潛艦部署W76-2低當量核彈頭　相當廣島原爆的三分之一

十軍團加強防疫管控作為　維護部隊戰力

攻金門拿澎湖再進軍台灣南部　疑似解放軍攻台演習照曝光

送畢業紀念冊到偏鄉　邱緒詠領圓夢團隊拉近「心」距離

多維TW／誰在製造「武統論」這把槍？

嚴德發：防範營區群聚感染　確保部隊戰力不墜

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

美軍潛艦部署W76-2低當量核彈頭　相當廣島原爆的三分之一

十軍團加強防疫管控作為　維護部隊戰力

攻金門拿澎湖再進軍台灣南部　疑似解放軍攻台演習照曝光

送畢業紀念冊到偏鄉　邱緒詠領圓夢團隊拉近「心」距離

多維TW／誰在製造「武統論」這把槍？

嚴德發：防範營區群聚感染　確保部隊戰力不墜

東沙島服役10年　張順發肩負機場跑道維護

張順發駐守東沙10年　環境保育從自身做起

下潛7062公尺！陸6年研製「蛟龍號」　邁出載人深潛第一步

未延期！會計師提醒　扣繳憑單申報至下周三止

吳怡農啟動學習之旅！擬設協會推國防議題　台灣走透透

扶助受虐兒「募集220萬元」！壽險業公益計畫　邀民眾關注兒少保護議題

陸派2加班機飛泰國、馬來西亞　接「武漢籍旅客」返鄉

武漢台商嘆像孤兒　白血病、SLE病友憂成「確診外的死亡名單」

中山大學開第一槍「延後開學」　教育部：尚未接獲各校正式申請

台東3樓住宅火警　救出1人輕微嗆傷1人無大礙

口罩之亂　台南藍營議員要求：開學防疫配套要齊全

再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加

微軟確定參加MWC 2020　雙螢幕手機Surface Duo可望現身

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

軍武熱門新聞

解放軍攻台演習進軍台灣南部

誰在製造「武統論」這把槍？

士官長領團隊送畢業紀念冊到偏鄉

東沙島服役10年張順發守護國土

日本部署400公里反艦飛彈　台灣也在射程

兩岸開戰　美民調：16.5%會投降

無人機裝機關槍　200發子彈轟爆目標

陸6年研製蛟龍號　下潛7062公尺

美海軍潛艦部署W76-2核彈頭

澳洲血淚經驗！12艘潛艦最終成本4.7兆

天氣太冷！英國放雞幫地雷保暖　確保引爆

陸證實055採領先美10年電推技術

十軍團加強防疫管控維護戰力

美艦以「航行自由」名義航行南海　解放軍：霸權行為

更多熱門

相關新聞

書店推白看服務　看對眼付6000元帶走

書店推白看服務　看對眼付6000元帶走

位於美國的飯店Home 2 Suites前陣子推出狗狗陪睡服務，只要和陪睡的狗狗合得來，就能免費帶回家。加拿大一家書店Otis & Clementine's Books & Coffee，最近也推出了類似的服務，而且大受好評。

更／南韓武漢肺炎確診現第11例

更／南韓武漢肺炎確診現第11例

武漢肺炎擴散　紐時：全球反中情緒迅速蔓延

武漢肺炎擴散　紐時：全球反中情緒迅速蔓延

近10年最強流感　美超過8200人喪命

近10年最強流感　美超過8200人喪命

中東情勢高漲　全球關注

中東情勢高漲　全球關注

關鍵字：

美軍核武潛艦海軍冷戰核彈頭北美要聞國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面