　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他討債持手槍上門　債主更狠！拿衝鋒槍「抵肚押走」車上還有埋屍圓鍬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者洪正達／高雄報導

高雄前鎮區12日晚間發生的持槍擄人，本是一起債務糾紛導致，但警方進一步追查後，其實就是「喬債」，被押走的洪男原本就受李姓友人請託談判200萬債務，還帶著空氣長槍、手槍先預藏在車上赴約，沒想到對方除了人多，也帶著衝鋒槍出現，不過，洪男尚未開始談判，對方就拿出衝鋒槍抵肚押上車。

▲▼ 喬債反被押 。（圖／記者洪正達攝）

▲洪姓男子帶槍喬債反被押走，對方早已準備好圓鍬滅口。（圖／記者洪正達攝）

警方詫異的是，債主方除了攜帶衝鋒槍枝以外，甚至準備了圓鍬，似乎已準備「處理掉」，偵辦這起案件的刑警也說，所幸整起案件在10分鐘內破案，避免了一場可能發生的刑案。

據了解，當時洪男尚未亮槍，就被楊男等4人押上車，警方根據路人供述的車牌、逃逸路線後，開始進行攔截圍捕，沒想到10分鐘內就找到可疑車輛，追捕的警方攔車後，發現到車上有槍枝，當場拔槍喝令車上4人下車趴地，並查獲了衝鋒槍1把、子彈11發，不過警方懷疑整起案件並非持槍擄人這麼簡單，於是進一步對洪男開來的車輛進行搜索，查到了空氣長槍、改造手槍各1把、子彈44發、以及裝滿假鈔的信封袋。

▲▼ 喬債反被押 。（圖／記者洪正達攝）

▲警方在雙方車上查到的槍枝、刀棍等物品。（圖／記者洪正達攝）

警方在偵訊後，終於釐清事件始末，原來李姓男子欠下了200萬元債務，委請洪男出面協調債務，由於對方可能帶槍自己要先「準備因應」，沒想到一到約定的地點下車後，就被對持槍抵肚押上車，根本來不及回頭取槍，待雙方都被警方逮捕後，辦案人員發現楊男車上除了槍及西瓜刀、木棍外，還有圓鍬等物品，似乎已準備屆時將人滅口，還好先一步破案，訊後依涉《妨害自由》、《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

▲▼ 喬債反被押 。（圖／記者洪正達攝）

▲警方發現200萬現金原來僅是「紙錢」。（圖／記者洪正達攝）

ET快訊
公司來客人！他切水果遭洗臉「看了沒胃口」　網：沒開除你真的佛
吳宗憲火大刪好友：給人家庭二度傷害　謝忻噤聲半年曝被封殺內幕
32G莉亞被誤認成小三！澄清「我很自愛」：才看不上謝和弦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

快訊／南港區工地火警！「濃厚黑煙」狂竄...疑焊接不慎釀禍　警消急滅火

張綱維稱被詐…資金遭跳票？　遺書內同名同姓「王0愷」詐騙手法曝！

他討債持手槍上門　債主更狠！拿衝鋒槍「抵肚押走」車上還有埋屍圓鍬

「3招式」騙2千萬！彰檢揪靈骨塔詐欺集團　3女收押查犯罪組織

天九牌賭場輸贏很大！備點鈔機防偽　賭客秀千元紙鈔折的「必勝小財神」

女網友傳裸照…他威脅上床手指、跳蛋通通來　渣男要再一砲：雲端還有備份

朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男氣炸2度猛揍害「倒地慘死」...他喊：我有幫擦血

國道警欠鉅債竟向砂石車強索過路費　判刑6年半定讞

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚今晚到案　釐清金流疑點

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

快訊／南港區工地火警！「濃厚黑煙」狂竄...疑焊接不慎釀禍　警消急滅火

張綱維稱被詐…資金遭跳票？　遺書內同名同姓「王0愷」詐騙手法曝！

他討債持手槍上門　債主更狠！拿衝鋒槍「抵肚押走」車上還有埋屍圓鍬

「3招式」騙2千萬！彰檢揪靈骨塔詐欺集團　3女收押查犯罪組織

天九牌賭場輸贏很大！備點鈔機防偽　賭客秀千元紙鈔折的「必勝小財神」

女網友傳裸照…他威脅上床手指、跳蛋通通來　渣男要再一砲：雲端還有備份

朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男氣炸2度猛揍害「倒地慘死」...他喊：我有幫擦血

國道警欠鉅債竟向砂石車強索過路費　判刑6年半定讞

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚今晚到案　釐清金流疑點

女裸上身喊「停止普丁之戰！」　警察撲倒後右手臂撐地46秒展紳士風範

羽球年終賽／戴資穎直落二退布沙南　2016年後再度重返4強

全球首例！野外產仔大貓熊喬喬成功回捕　9月剛生雙胞胎

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

再冷還是要「露趾」！超有女人味的7大鞋款　舒淇、蔡依林都愛穿

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

25歲男跳樓砸中散步祖孫！3歲童當場慘死「嬤6天後亡」…判決結果出爐

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

社會熱門新聞

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

大批警力匯集「南港展覽館」！真相讓人傻眼

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

張綱維到處借　前四海幫幫主成另類債主

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內

馬辣員工侵占營業額　判賠307萬元

父抱病娃趕走擋路狗　飼主控「愛犬被嚇到上吐下瀉」

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

陽明山夜遊　19歲男撞山壁身亡

兒子上班途中車禍亡　父悲痛掛看板找兇手

按摩女問：可以嗎？　伸手一抓是警察

更多熱門

相關新聞

高雄男遭債主持槍押走　雄警迅速破案

高雄男遭債主持槍押走　雄警迅速破案

高雄12日晚間發生擄人案件！前鎮警方獲報在苓雅區二聖、凱旋路口有民眾被遭人持槍押上車，警方出動大批警網進行圍捕10分鐘後，在正勤社區的一處巷弄內發現可疑車輛，並車上搜出衝鋒槍1把、子彈11發。

深夜討1萬元債務　欠錢的更凶！猛砸BMW

深夜討1萬元債務　欠錢的更凶！猛砸BMW

內褲男嗆「找蔡英文投訴」　大鬧社區中庭

內褲男嗆「找蔡英文投訴」　大鬧社區中庭

剛談完債務糾紛　深夜聊天突遭砍

剛談完債務糾紛　深夜聊天突遭砍

追嗆韓口罩女挨轟　前鎮分局：為了她的安全

追嗆韓口罩女挨轟　前鎮分局：為了她的安全

關鍵字：

前鎮分局持槍擄人債務糾紛

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面