他討債持手槍上門　債主更狠！拿衝鋒槍「抵肚押走」車上還有埋屍圓鍬

記者洪正達／高雄報導

高雄前鎮區12日晚間發生的持槍擄人，本是一起債務糾紛導致，但警方進一步追查後，其實就是「喬債」，被押走的洪男原本就受李姓友人請託談判200萬債務，還帶著空氣長槍、手槍先預藏在車上赴約，沒想到對方除了人多，也帶著衝鋒槍出現，不過，洪男尚未開始談判，對方就拿出衝鋒槍抵肚押上車。

▲洪姓男子帶槍喬債反被押走，對方早已準備好圓鍬滅口。（圖／記者洪正達攝）



警方詫異的是，債主方除了攜帶衝鋒槍枝以外，甚至準備了圓鍬，似乎已準備「處理掉」，偵辦這起案件的刑警也說，所幸整起案件在10分鐘內破案，避免了一場可能發生的刑案。

據了解，當時洪男尚未亮槍，就被楊男等4人押上車，警方根據路人供述的車牌、逃逸路線後，開始進行攔截圍捕，沒想到10分鐘內就找到可疑車輛，追捕的警方攔車後，發現到車上有槍枝，當場拔槍喝令車上4人下車趴地，並查獲了衝鋒槍1把、子彈11發，不過警方懷疑整起案件並非持槍擄人這麼簡單，於是進一步對洪男開來的車輛進行搜索，查到了空氣長槍、改造手槍各1把、子彈44發、以及裝滿假鈔的信封袋。

▲警方在雙方車上查到的槍枝、刀棍等物品。（圖／記者洪正達攝）

警方在偵訊後，終於釐清事件始末，原來李姓男子欠下了200萬元債務，委請洪男出面協調債務，由於對方可能帶槍自己要先「準備因應」，沒想到一到約定的地點下車後，就被對持槍抵肚押上車，根本來不及回頭取槍，待雙方都被警方逮捕後，辦案人員發現楊男車上除了槍及西瓜刀、木棍外，還有圓鍬等物品，似乎已準備屆時將人滅口，還好先一步破案，訊後依涉《妨害自由》、《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

▲警方發現200萬現金原來僅是「紙錢」。（圖／記者洪正達攝）