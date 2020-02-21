你還愛我嗎？UBA球星稱沒錢吃飯…他親密照顧遭背叛　怒告：恨只能發洩

記者羅志華／台北報導

UBA大專籃球8強賽將於22日開打，有「左手怪傑」稱號的政大球星洪楷傑，在球場外卻因債務糾紛被告上法院；劉男控訴於2018年2月至8月間，擔任洪楷傑經紀人，2人同住政大宿舍期間感情親密，他還包辦洪的生活支出，不料對方後來翻臉不認帳，劉男不滿「真心換絕情」向洪求償20萬元，受訪時更表示「恨這種東西只有發洩…」。

▲劉男（右）控訴，洪楷傑當時稱沒錢吃飯，他擔任經紀人出錢出力「連內褲都幫忙買」，不料最後竟是「真心換絕情」。（圖／大專體總提供、記者羅志華攝）

洪楷傑父親出庭時，主張兒子當時未成年，就算曾與劉男締約也不具效力，於庭外受訪時，無奈表示劉男因這次糾紛，已對父子倆提告刑、民事10多件案子，他只希望兒子能專心讀書、打球，他能分擔一點是一點。

▲劉男日前加控洪楷傑性騷，於20日PO上臉書社團，引起網友討論。（圖／翻攝《爆料公社》）

劉男接受《ETtoday新聞雲》訪問時，出示多筆對話紀錄及照片，只見劉男問「你還愛我嗎？」，對方也正面回應，顯見2人曾關係緊密；劉男表示，洪楷傑當時稱經濟困難「沒錢吃飯」，他看好洪楷傑的發展，便在簽約後以經紀人身分，照顧洪的生活及支出，連內褲都幫忙買，不料之後政大的教練基於球員管理，禁止洪楷傑再與他來往，2人開始漸行漸遠。

最讓劉男難過的是，當他要返還替洪楷傑申請獎學金的資料時，竟遭報警控訴騷擾洪楷傑，讓2人的關係正式決裂；事後劉男向洪楷傑追討先前支出，洪楷傑不但否認簽約，洪父出庭時更稱劉男對兒子「設局」，又在庭上揭露他的隱私。

劉男憤而向周刊爆料，並提供多張洪楷傑「私下的照片」，證明2人曾關係緊密，不料他與洪楷傑過去相處的甜蜜，到翻臉時卻都成了訴訟的理由，洪楷傑不滿周刊報導，對劉男提告妨害名譽、妨害秘密等罪。

劉男落寞地表示，他曾與洪楷傑提過找個公證人，雙方把話說開就好，希望能撤銷彼此告訴，不料洪楷傑竟堅不認錯，他這口氣實在嚥不下…，先前他已在另案對洪楷傑勝訴，討回5萬多元，他也希望能在接下來的訴訟中討回公道。

腦公！你不可以賴帳喔