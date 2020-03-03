土耳其宣稱在伊德利卜省　擊落敘利亞「L-39教練機」

▲土耳其聲稱擊落敘利亞的L-39教練機。（示意圖／翻攝自Aero Vodochody官網）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其國防部宣稱，為使春季盾牌（Operation Spring Shield）行動順利展開，在敘利亞反抗軍根據地伊德利卜省上空，擊落敘利亞政府軍的L-39教練機。但目前尚未詳細說明，擊落的武器與擊落的詳細過程。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，L-39「信天翁」可當作是輕型武裝攻擊機，是由捷克斯洛伐克研發生產的一款高性能噴射教練機，自2012年以來，敘利亞政府軍就廣泛使用這款軍機對激進聖戰組織執行攻擊任務，如果敘利亞確認這架L-39遭到擊落，這就是在伊德利卜省上被空擊落的第三架軍機。

土耳其與俄羅斯近期因敘利亞問題，關係十分緊張，由俄羅斯所支持的敘利亞政府軍在27日深夜，對土耳其展開攻擊，導致至少33名土軍死亡。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）召開緊急安全會議表明，他們勢必會報復，「為伊德利卜的國家、人民和兄弟的安全繼續展開行動」，而針對敘利亞展開的軍事行動，則被命名為「春季盾牌」。

▲土耳其與俄羅斯因為敘利亞問題關係緊張。（圖／路透）



俄羅斯軍方後來回應，這些土耳其人員在該地區的一直參與沙姆解放組織（HTS）武裝分子中行動，敘利亞正府軍自12月以來一直在對他們展開攻勢。

俄羅斯外長拉夫羅夫2月初曾表示，土耳其未能履行解決敘伊德利卜問題的幾個關鍵義務，包括將願與敘當局對話的武裝反對派與恐怖分子區分開來的義務。

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