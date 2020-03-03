全球最危險App商城曝光！一年竟上架逾6萬款惡意軟體　有如「行動市場的黑社會」

▲RiskIQ發布「2019年行動App威脅報告」，揭露最危險App商城。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

近來Google Play Store總因平台上的惡意App而飽受批評，不過目前市面上仍有一些第三方平台隱含著更多危險。美國網路安全公司RiskIQ發布「2019年行動App威脅報告」，其中「9Game.com」以一年內上架超過6萬款惡意App，被列為最危險App商城。

根據RiskIQ的報告，9Game不僅是惡意App上架數量最高的App商城，也是惡意App集中度最高的商城。統計指出，2019年9Game平台共上架了6萬1,669款惡意App， 其次則為Google Play Store，全年上架惡意App數量為2萬5,647款，其餘依序為360手機助手、Feral app store、華為Vmall及DownloadAtoZ。

▼App商城惡意App上架數量統計。（圖／截自RiskIQ）

如果考慮整體App規模及上架的惡意App比例的話，Google Play Store就可排除在惡意App集中度排行的前5名之外，排行依序為9Game、Feral app store、華為Vmall、小米 App Store及360手機助手。

RiskIQ警告，還有數百家不那麼知名的App商城，「這代表了一個行動市場的黑社會，其存在於相對安全的App商城之外。這些惡意App大多託管在以網路犯罪聞名的國家或地區，或是完全開放的網域，因此無法有效監控它們。」

值得一提的是，從RiskIQ統計來看，惡意App充斥情況正持續改善。觀察Play Store上架的App數量，從2018年的10萬8,770個下滑了76.4%至2萬5,647款。雖然仍會有漏網之魚，但也可觀察到Google的安全控制越來越好。

而整體來看，去年的惡意App總數量已較前年減少20%，從2018年的21萬3,279款，下滑至今年的17萬796款。

▼Google Play Store上架惡意App數量較前年大幅下滑。（圖／截自RiskIQ）

至於蘋果App Store則是完全沒上榜的資優生。這是蘋果App Store的深入審查流程的結果，該流程比大多數其他App商城所採用的自動化審查過程更能捕捉到惡意App。RiskIQ形容，蘋果將其App Store視為美國陸軍基地諾克斯堡（Fort Knox），極少上架危險的App。