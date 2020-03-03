新冠肺炎患者肺移植！整個肺「變紫色了」萎縮超小…醫驚：超硬好難切

▲浙江省杭州市3月1日完成全球首例老年新冠肺移植手術。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市3月1日完成全球首例老年新冠肺移植手術。執行手術的著名肺移植專家、浙江大學醫學院附屬第一醫院肺移植科主任韓威力表示，當時打開患者胸腔後真是大吃一驚，「病人整個肺是紫色的，還硬邦邦，萎縮得只有正常肺的一半大，還有大量黏液。」

據《澎湃新聞》報導，這位66歲的女性患者1月31日因病情進展，從浙江某地轉院至浙大一院，2月3日和16日先後氣管插管和使用上ECMO（葉克膜），之後病情好轉，核酸檢測連續多天轉陰，但雙肺實變嚴重，肺功能受損不可逆，生命陷入「絕境」，想要延續生命唯一的方法就是肺移植。

下午1點05分，由韓威力主刀，開始葉克膜下的肺移植手術。可是當他打開患者胸腔後，還是大吃了一驚，「患者的肺實變嚴重。」

▲患者術後影像。（圖／翻攝自澎湃新聞）

「切肺就花了我不少工夫；因為患者比較胖，胸腔空間變小，肺窩在裡面，又有下垂，同時，患者的心臟又有擴大，嚴重影響視野。」他進一步描述，平時只要花半個小時就能切下一側的肺，這次足足花了一個半小時，「沒有一定的經驗是很難把它切下來的。」

不過，這還僅僅是整場手術中難度最小的。韓威力醫生驚呼，手術過程中一度有點「崩潰」，「因為患者肺動脈壓力高，右心擴大，心臟扭曲旋轉，左心房被扭到了背後，給吻合帶來很大挑戰。」

幸運的是，雖然難度頗大，過程步步驚心，晚上9點18分手術還是順利完成了。目前，患者生命體征平穩，病情在朝好的方向發展。