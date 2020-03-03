五專生酒駕被逮…坎坷身世意外曝光！法官超心疼決定網開一面

▲五專生宿醉騎車被逮，悲慘身世意外曝光。（酒醉示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

高雄一名五專生去年在新北市實習時，喝得醉醺醺騎車遭警方攔查，酒測值高達0.39，被依公共危險罪起訴，簡易庭原先判2月，易科罰金6萬，併科罰金1萬元。五專生上訴後，催淚的身世曝光…法官心疼不已，最後網開一面，給予緩刑2年。

據了解，現年21歲的宋姓五專生，在16歲時父母罹癌，為了照顧雙親、還得自力更生，每月須負擔房租及生活費用等開銷，壓力大到快喘不過去，撐了一年後，父母相繼過世…他也因此罹患重度憂鬱症，時常會手抖、心悸，無法正常從事工作，還曾因付不出錢而中斷學業，也無法住院。

去年7月底，懷疑人生的他，跑去找友人喝酒訴苦解悶，到了隔天早上，還在宿醉的他，騎車前往便利超商時遭海山警方攔查，酒測值達每公升0.39毫克，被依公共危險罪法辦。

宋男上訴稱，父母5年前罹癌，雖然他還有一對兄姊，但姊姊已嫁人，哥哥有毒品前科，他只能靠自己照顧父母，養活一家人，後來父母相繼過世，傷心欲絕的他罹患重度憂鬱症，現在房租及生活費來源，仍須依靠學校打工的收入，也領有低收入戶證明，希望法官給他緩刑自新的機會。

公訴檢察官聽完宋男的際遇，隨即請求法院給予不附任何條件的緩刑。二審法官認為，宋男只因一時失慮而酒駕，也坦承犯行，態度良好，且宋男失去父母後罹患憂鬱症，會心悸、手抖無法正常工作，並非健康之身，若諭令捐錢給公庫，顯然不是他能負擔的，且不利於復歸社會，因此給予緩刑2年。

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