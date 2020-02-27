　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕害人摔死！台北男：「不關我的事」他自己撞上的…判8年8個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台北一名鄧姓男子酒駕無照上路，期間不勝酒力，逆向衝到對向車道，擦撞楊姓騎士，導致對方重傷身亡；沒想到他撞人後不僅肇事逃逸，被抓到還狡辯「是對方自己撞上的，不關我的事」。桃園地院審理後，認為鄧男先前就曾酒駕被吊銷駕照，卻不知悔改，因此依酒駕致死、肇逃等罪嫌判8年8個月有期徒刑。

判決書指出，鄧男有酒駕前科，但2019年4月23日仍不甩法令，再度酒駕，期間逆向衝到對向車道，先是撞擊路旁鐵絲圍籬，接著駛入草叢；這時楊姓騎士行駛而過，閃避不及擦撞到傾倒圍欄，導致頭胸部挫傷、肋骨骨折、氣血胸等傷害，送醫治療後身亡。

鄧男在法庭上辯稱，自己是返家後才在住處飲酒，且事故發生當下根本不知道護欄撞到人，對方只是「輕輕滑倒」，因此與他無關；他強調，撞車後也傻住，一心只想到車上找手機、鑰匙聯絡吊車，並無肇事逃逸。

不過說法被證人打臉，林男證稱，當時下車協助的時候，有聽到指揮交通的人訓斥「你有喝酒，不能離開」，雖然沒有看清楚鄧男的臉，但有聽見鄧男回答「是他自己撞上的，不關我的事情」，後來鄧男逃離現場，還有人騎車將他載走。

法官審理後認為，鄧男犯後一再飾卸狡辯，未見絲毫悔悟之意，態度誠屬惡劣至極，且至今未與被害人家屬達成和解，因此依酒駕致死、肇逃等罪嫌判8年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導
大車夾殺！35歲媽送醫身亡　孩子依偎肩睡著...消防員忍淚：媽媽放心
【罷韓有貓膩2】市長任期很尷尬　知情者：你想做6年還是8年
若無新冠肺炎…名嘴爆陳時中原本下場「是這樣」　鄭弘儀傻眼

ET快訊
那邊鼓一包！她走路突爆血「掉出粉紅肉包」　醫看傻：沒想到
電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉
快訊／新北宣布停辦萬金石馬拉松　報名選手資格延至2021
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕害人摔死！台北男：「不關我的事」他自己撞上的…判8年8個月

吃免錢遭拍照！「我非完人或貴族」　法官現身曝排隊領愛心便當緣由

發燒1天亡！台北女「無出國史」　檢警將會同衛生局釐清死因

「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

18歲女大生「宿舍產嬰」！摀住口鼻掐死　裝袋屍體丟垃圾桶

快訊／台南將軍槍擊命案　法院深夜裁定兇嫌收押禁見、禁通信

台南女大生意外有了！男友也知…學校宿舍淋浴間產女　掐死殺嬰丟棄判8個月

快訊／新冠肺炎防疫考量　新北宣布停辦「萬金石馬拉松」

快訊／北市30歲女因病身亡...生前有發燒　檢警穿隔離衣進行相驗

快訊／被發現時已經泡在裡面…4歲男童想撈魚　掉進大魚池痛苦溺斃

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

酒駕害人摔死！台北男：「不關我的事」他自己撞上的…判8年8個月

吃免錢遭拍照！「我非完人或貴族」　法官現身曝排隊領愛心便當緣由

發燒1天亡！台北女「無出國史」　檢警將會同衛生局釐清死因

「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

18歲女大生「宿舍產嬰」！摀住口鼻掐死　裝袋屍體丟垃圾桶

快訊／台南將軍槍擊命案　法院深夜裁定兇嫌收押禁見、禁通信

台南女大生意外有了！男友也知…學校宿舍淋浴間產女　掐死殺嬰丟棄判8個月

快訊／新冠肺炎防疫考量　新北宣布停辦「萬金石馬拉松」

快訊／北市30歲女因病身亡...生前有發燒　檢警穿隔離衣進行相驗

快訊／被發現時已經泡在裡面…4歲男童想撈魚　掉進大魚池痛苦溺斃

酒駕害人摔死！台北男：「不關我的事」他自己撞上的…判8年8個月

曾拒解除禁台令　菲律賓總統杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

可可油、乳木果油功能大不同！針對膚質對症下藥，修護保養才有效

居家檢疫者頻失聯！侯友宜怒「自費集中隔離」　官員曝他玩真的：找場地了

愛上陽痿男怎麼辦？女人必學8個超High自救愛愛體位

德、法、義表態「病毒不分國界」…義大利疫情擴散　歐盟堅持不關閉邊境

新冠肺炎侵略全人類！　日韓網友不忘互噴疫情：技術差、民族性卑劣

吃免錢遭拍照！「我非完人或貴族」　法官現身曝排隊領愛心便當緣由

發燒1天亡！台北女「無出國史」　檢警將會同衛生局釐清死因

B.I停工近1年…還自掏腰包「捐出10萬個口罩」！　韓網讚：做了好事就該表揚

21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

社會熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

遊覽車夾殺35歲媽！最後畫面曝：根本沒煞車

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

男躲中壢車站　闖女廁「上下狂摸」OL花容失色

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

台南女大生宿舍產女　掐死嫩嬰判8月

「我非完人或貴族」法官曝排隊領愛心便當原因

快訊／三峽4歲男童想撈魚...掉進大魚池痛苦溺斃

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

快訊／台南將軍槍擊案兇嫌收押禁見

好心女教他操作手機被「直接闖入」…妹仔哭喊：他口水好臭

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

更多熱門

相關新聞

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

菲律賓為防止新冠炎疫情擴大，11日時，曾對台灣旅客實行禁令，包括菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也一度拒絕解除禁台令，沒想到杜特蒂政府近日卻表示，為了進一步強化菲國醫生動手術的能力，提升國民醫療保健服務，杜特蒂「全力支持」送醫生到台灣進行受訓計畫。

《愛的迫降》玄彬原型吻合金正恩！網揪出「4共通點」

《愛的迫降》玄彬原型吻合金正恩！網揪出「4共通點」

恐龍體溫究竟幾度？最新研究出爐

恐龍體溫究竟幾度？最新研究出爐

武漢居民夜半開窗「淒厲嘶吼」...

武漢居民夜半開窗「淒厲嘶吼」...

谷懷萱不忍了！爆料職場驚悚內幕

谷懷萱不忍了！爆料職場驚悚內幕

關鍵字：

周刊王酒駕

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

遊覽車夾殺35歲媽！最後畫面曝：根本沒煞車

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉

那邊鼓一包！她走路突爆血…腿開開「炸出粉紅肉包」

男躲中壢車站　闖女廁「上下狂摸」OL花容失色

楊丞琳「換超嫩新髮型」花7小時！成果曝光

拚縮短檢驗時間！國衛院開發快篩試劑

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面