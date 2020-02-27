酒駕害人摔死！台北男：「不關我的事」他自己撞上的…判8年8個月

圖文／CTWANT

台北一名鄧姓男子酒駕無照上路，期間不勝酒力，逆向衝到對向車道，擦撞楊姓騎士，導致對方重傷身亡；沒想到他撞人後不僅肇事逃逸，被抓到還狡辯「是對方自己撞上的，不關我的事」。桃園地院審理後，認為鄧男先前就曾酒駕被吊銷駕照，卻不知悔改，因此依酒駕致死、肇逃等罪嫌判8年8個月有期徒刑。

判決書指出，鄧男有酒駕前科，但2019年4月23日仍不甩法令，再度酒駕，期間逆向衝到對向車道，先是撞擊路旁鐵絲圍籬，接著駛入草叢；這時楊姓騎士行駛而過，閃避不及擦撞到傾倒圍欄，導致頭胸部挫傷、肋骨骨折、氣血胸等傷害，送醫治療後身亡。

鄧男在法庭上辯稱，自己是返家後才在住處飲酒，且事故發生當下根本不知道護欄撞到人，對方只是「輕輕滑倒」，因此與他無關；他強調，撞車後也傻住，一心只想到車上找手機、鑰匙聯絡吊車，並無肇事逃逸。

不過說法被證人打臉，林男證稱，當時下車協助的時候，有聽到指揮交通的人訓斥「你有喝酒，不能離開」，雖然沒有看清楚鄧男的臉，但有聽見鄧男回答「是他自己撞上的，不關我的事情」，後來鄧男逃離現場，還有人騎車將他載走。

法官審理後認為，鄧男犯後一再飾卸狡辯，未見絲毫悔悟之意，態度誠屬惡劣至極，且至今未與被害人家屬達成和解，因此依酒駕致死、肇逃等罪嫌判8年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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