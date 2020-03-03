防疫優先！北市議員號召「暫緩跑攤」：不跑攤不失禮

▲台北市議員共同出席「防疫優先！政治人物作伙防疫不跑攤」。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北市議員黃郁芬、許淑華、梁文傑、林亮君、吳沛憶、苗博雅等人3日舉辦「防疫優先！政治人物作伙防疫不跑攤！」記者會，主張配合防疫需求，應暫緩跑攤活動，因此召開記者會，呼籲更多民代一起加入暫緩跑攤。

民進黨議員梁文傑指出，他不跑攤是為了不想增加醫護負擔，不然北市恐有5000人隔離追蹤，對防疫體系是很大負擔，且無症狀感染者非常多，盡量不接觸群眾，他強調「不跑攤，不會失禮」。

民進黨議員許淑華表示，因為有不少確診案例，有聽到很多民眾緊張，做好防護是非常重要，各國確診案例越來越多，高達9萬案例，不乏很多民意代表、高官都有確診，民代是很大的傳播帶原者，若有任何狀況會造成更多問題。

許淑華舉例，她平均一天接觸近100位官員民眾，北市有62位議員，若一天接觸100個，一天就有6200人需要隔離，是非常可怕數字，應避免接觸一些不必要活動，尤其大型活動；有時一攤就會接觸20桌、30桌，將近300人，因此防疫很重要，不只政府，還有民代也要做。

無黨籍議員林亮君強調，因為北市也是全台確診病例最多縣市，隔離個案較多，北市議員站出來有重要指標性，也希望其他縣市民代能避免參加大型活動，「但我們服務也不間斷，不用覺得少很多請託機會」，可以透過網路、通訊軟體，請求民代協助。

社民黨議員苗博雅說，今天很高興看到跨黨派朋友站出來，配合政府政策、民代自主管理是相當正確的事情，要藉這機會跟民眾說，若有回去沒去不是看不起你或疏遠，而是希望保護大家健康，不希望個人的不小心、疏忽，讓大家要格離14天，希望大家體諒防疫時期的非常作為。