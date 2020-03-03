「請忽略地點急診醫家中2小孩發燒」　醫：馬上收穫滿滿的歧視與厭惡電話

▲現在許多場所都會設置紅外線體溫儀，偵測民眾有無發燒情形。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，截至2日國內有41名確診病例。而麻醉科醫師邱豑慶分享有一名急診室醫師的兩名小孩發燒，「馬上收穫滿滿的歧視與厭惡的電話。」他說，最艱困的時刻，「讓我同時見證了人性的醜陋與美好。」

中央流行疫情指揮中心2日表示，1日國內新增99例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2291個案，含41名確診（2日新增案41）、2068名排除，其餘隔離檢驗中（119名初驗陰性、其餘待檢驗）；確診個案中，1名死亡、12名解除隔離、其餘個案持續住院隔離中，狀況穩定。

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邱豑慶2日在「麻的法課 - 邱豑慶醫師」臉書說，他一直以來的座右銘是「報仇沒有在隔夜的，說謝謝也一樣」，「去接小孩下課，大女兒一上車就遞給我：『爸逼，Teacher Loura要我幫她送你的』。我一看，原來是n95口罩，謝謝老師，妳讓我覺得溫暖。」

▼截至2日國內有41名確診病例，圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日舉行記者會。（圖／記者宋良義攝）

「好像洗了三溫暖一般，冷暖夾雜。」邱豑慶表示，前幾天才說過開學以來，女兒們出門常常被問「妳們有沒有發燒？妳爸爸還好嗎」，「一直讓我感受到SARS時期那種被厭惡的感覺。」

邱豑慶指出，他有好朋友是「請忽略地點」的急診醫師，大人沒事，但這幾天家裡兩個小孩發燒了，馬上收穫滿滿的歧視與厭惡的電話，「有人歧視排擠醫護人員和他們的家人，但有更多人給我們打氣鼓勵。最艱困的時刻，讓我同時見證了人性的醜陋與美好。更謝謝老師，這樣的身教讓我很放心把小朋友們交給妳。」