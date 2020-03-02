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早餐店被爆料「拒送醫院」！他怒：醫護實在可憐　老闆娘急曝真相

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▲ 網爆台東店家拒送東基醫院，引發網友熱議 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲網友爆料有早餐店拒送醫院，老闆娘出面喊冤。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書社團「台東大小事」1日有網友爆料，台東市有早餐店拒送餐到台東基督教醫院，讓他大嘆「醫護人員非常可憐」，文章立刻在網路掀起熱議。遭指控的早餐店老闆娘事後出面喊冤，因為店內只有2人，訂單又太大量，加上口罩不夠用，真的不是故意不送醫院，也沒有歧視護理人員的意思。

原PO在臉書「台東大小事」表示，有早餐店拒絕送早餐給東基醫護人員，原因說是沒有口罩無法前往，「覺得醫護人員實在很可憐，東基加護病房常常只有1個護理師照顧2重症病人，連上廁所都有問題了，如何離開取餐，是要誰先死」。文章引發網友正反兩極論戰。

有網友說，「（店家）太沒有同理心了」、「國家應該安排醫護人員這段時間的安全飲食，平民沒防護裝備，一旦店員染上全完蛋」、「沒口罩也難為送餐人員了」、「送不送是店家自己的規定，本來店家就有權力不送」、「有的店家有外送服務，有的沒有外送，就找可以接受外送的店家就好了，何必要公審店家。」

遭指控的早餐店老闆娘出面解釋，他們並不是故意不送，主要是店內人力只有2人，人力不足加上餐點太大量，而且只要有去醫院，口罩都要馬上丟掉，現在限制每人7天只能買2片，口罩開店也要用，根本不夠用，真的沒有故意不送醫院，也沒有歧視護理人員的意思。

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