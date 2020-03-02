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大陸疫情持續好轉！新增病例只有202例…80%來自「同一人群」

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▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲武漢市疫情形勢出現一些積極變化。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

在新冠肺炎在各國蔓延之際，湖北省武漢市疫情形勢出現一些積極變化，新增和死亡人數都在不斷減少。那麼，這些新增確診病例主要從哪裡來？大陸官媒《新華社》經過調查表示，80%-90%來自疑似病例，還有密切接觸人員和監獄等特殊場所發現的無症狀感染者。

截至1日午夜12點，大陸境內包括新疆生產建設兵團報告，新增確診病例已減少至202例，死亡病例為湖北的42例，新增疑似病例141例。大陸累計確診80174例，死亡人數共2915例。

大陸國家衛健委發表疫情最新情況，武漢仍為疫情最嚴重地區，湖北單日新增病例即為196例，武漢占其中193例；湖北死亡病例42例，武漢占其中32例。湖北累計確診病例67,103，武漢占其中49,315例；現有確診病例30,543例，武漢占其中25,903例。

據《新華社》報導，目前，武漢重點排查、管理與新冠肺炎有關的群體，主要包括疑似病例、密接人員等。那麼，這些新增確診病例主要從哪裡來？首先，大陸國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年日前表示，目前，武漢新增確診病例中80%到90%是由疑似病例轉過來的。

以2月28日為例，武漢新增確診420人，按上述比例計算，其中由疑似病例轉化而來的在336人至378人之間。據武漢市新冠肺炎防控指揮部的數據，2月28日武漢有疑似病人788人，當日新增疑似病例114人。武漢一主城區疾控部門相關人士表示，該區2月29日新增病例中由疑似病例確診轉過來的比例達到83%。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲大陸疫情形勢逐漸好轉。（圖／路透社）

其次，中國—世界衛生組織聯合專家組追蹤調查發現，大約1%-5%的密切接觸者確診感染了新冠病毒。以2月28日為例，武漢有密切接觸者13728人，按上述比例計算，其中可能感染病毒的人數在137至686之間。目前在一些隔離點，密接人員確診為新冠肺炎的比例還比較高。武漢一主城區疾控人士表示，該區目前密接人員轉為確診的比例大約為6%。

記者拿到一主城區兩個隔離點的統計資料顯示，第一個隔離點累計留觀人員170人，目前轉出確診病例26人，比例高達15%；第二個隔離點累計留觀人員270人，目前轉出確診病例27人，比例達到10%。

武漢市一主城區密接隔離點管理人員分析，近期，由於核酸檢測範圍擴大到了密接人群，此前一些未能發現的無症狀感染者也被排查發現，因此確診病例明顯增加。在該區的統計表上，第一個隔離點累計轉出核酸檢測陽性22人，第二個隔離點為16人。管理人員說，這其中不少就是無症狀感染者。

另外，多位武漢疾控人士表示，這幾天的新增病例中，有相當一部分是近日排查看守所等特殊場所發現的無症狀感染者。資料顯示，截至2月29日24時，當日新增565人中特殊場所有233人。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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