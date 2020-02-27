雲嘉嘉聯合河川水質稽查　首重資源化畜牧業者避免偷排廢水

▲雲嘉嘉聯手出擊 查緝北港溪及朴子溪污染。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣環保局為守護北港溪流域及朴子溪流域的河川水質，結合雲林縣、嘉義市的環保局，針對跨縣市共管流域污染熱區進行聯合專案稽查，在2月26日正式啟動，杜絕非法排放行為並嚴懲違法業者。



雲嘉嘉聯合專案稽查由三縣市的環保局科長帶隊，在民雄工業區服務中心集合並進行宣誓，共計出動稽查員31人及稽查車輛10輛，並由嘉義縣環保局出動空拍機進行空拍作業。



在北港溪及朴子溪等跨縣市流域關鍵測站上游事業，及尚未資源化的畜牧業將列為此次聯合稽查重點對象。另外，對其中已資源化畜牧業者要求確實施灌及記錄，避免假借資源化之名，行偷排廢水之實。



環保局長張根穆表示，聯合稽查專案未來將持續每月進行查緝，針對畜牧業加速推動廢水資源化政策，提昇資源化量、減少污染物排入河川水體。目前嘉義縣已有87家畜牧業取得資源化許可，廢水資源化水量達987,538公噸/年；其中影響北港溪跨縣市關鍵測站嘉縣列管的畜牧業有38家，資源化水量達80,074公噸/年、BOD削減量達498公噸/年、氨氮削減量達30.6公噸/年；影響朴子溪跨縣市關鍵測站嘉縣列管的畜牧業有5家，資源化水量達10,167公噸/年、BOD削減量達57.3公噸/年、氨氮削減量達4公噸/年。



北港溪流域與朴子溪，中下游河段水質長期以來呈現中度污染至嚴重污染，尤其以北港溪流域受沿岸畜牧業廢水影響水體水質甚鉅，雖目前已逐步改善到中度污染，但水體氨氮濃度仍偏高。三縣市環保局除了一再宣導事業應妥善操作維護廢水處理設施外，將配合聯合稽查宣誓守護河川水質決心，防杜業者僥倖偷排心理。同時呼籲業者，基於環境及河川清淨的共同認知，與公部門共同合作，改善河川水體環境。