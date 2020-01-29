恆河水含有超巨量「超級細菌」　信徒朝聖沐浴：我們不在乎這種事

▲印度恆河流域。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

恆河雖在印度教中有著不可取代的神聖地位，但卻也是全世界汙染最嚴重的河流。印度理工學院（IIT）科學家長期在恆河源頭根戈德里（Gangotri）定期測量，發現河流中的充滿大量具有抗藥性的超級細菌，程度已經達到「天文數字級別」。

科學家在喜馬拉雅山麓根戈德里鎮附近檢測恆河水質，發現即使在靠近河流發源地的上游地區，水中也發現許多具有抗藥性的超級細菌，已經不能被抗生素殺死。科學家說，無數朝聖者湧入恆河沐浴，以及人類排泄物隨意排入河流中，是造成恆河汙染嚴重的兩大主因。

根據《紐約時報》報導，印度擁有近10億印度教人口，而根戈德里是朝聖者心中的聖地。根據傳說，恆河女神在根戈德里將自己化為河水，洗滌貴族的罪惡。

根戈德里平時常住人口僅10萬人，而當地公衛系統僅能負擔7.8萬人的生活廢水。每當5月和6月旺季來臨時，當地人口可能會暴增至50萬人，嚴重超過負荷。

世界衛生組織（WHO）表示，具有抗藥性的超級細菌是世上最大的健康威脅之一，與癌症和癡呆症並列。細菌引發的疾病原本很容易以抗生素治療，但隨著細菌產生抗藥性，如今已經需要更多療程或其他更強效的藥物。

超級細菌每年約奪走70萬條人命，至2050年左右，死亡人數預計攀升至1000萬人。印度理工學院發現，恆河中含有天文數字級別的超級細菌，而根戈德里距離恆河發源地不到100英里，河水原本應該要相當純淨。

科學家表示，人類是唯一的汙染源，特別是朝聖者在河水中沐浴，藉此傳播超級細菌。不過，當地民眾似乎對此並不在意，一名從事食品工作的居民說，「恆河是我們的母親，喝她的水是我們天命」；另一名遊客補充說，「我們不是來拜細菌的，我們不考慮這種事」。