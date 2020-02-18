中華電取得2020東奧新媒體轉播權　24小時4K頻道、5G傳輸360度VR直播

▲中華電信取2020東京奧運新媒體轉播權。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

2020東京奧運將於7月24日開幕，而中華電信在今（18）日宣布，搶先取得本屆奧運台灣新媒體平台轉播權，連同4K、VR也一舉囊括；中華電指出，這是台灣轉播夏季奧運以來首次以4K、VR轉播。恰逢台灣即將邁入5G時代，中華電信屆時也將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的觀賽體驗；除了在MOD播出之外，並且將最完整的賽事內容在Hami Video影視平台播出。

中華電指出，本屆奧運與台灣的時差僅有一小時，又是在最受台灣人歡迎的日本舉辦，預期將會受到高度關注，中華電信客戶將可透過MOD、Hami Video的4K體育頻道、奧運原音頻道、奧運專區影音，為中華健兒們加油打氣。除了4K超高畫質即時轉播，MOD也將提供「回看功能」，讓觀眾不錯過任何精彩賽事。

這次的東京奧運中華電也將利用高速寬頻搭配5G網路，提升觀眾收視品質；另外，本屆奧運中華電也將首次提供24小時全天候「4K奧運頻道」，打造全台首次大規模超高畫質視覺饗宴，預計於東京奧運來臨前突破100萬台4K機上盒申辦量，帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長，也引領台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。