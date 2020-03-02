小吃部慶生變群架！　苗栗快打警「對空鳴槍」強勢壓制帶回

▲2幫人因慶生喝酒引發口角，導致雙方大打出手，警方對空鳴槍後強勢壓制，將5人帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉1間小吃部，1日晚間發生民眾打群架事件；1名田姓男子（25歲）因生日與朋友在包廂喝酒，就在酒酣耳熱下對另1間包廂酒客有著言語上的衝突，雙方一言不合大打出手，警方獲報後立即前往處理，抵達時發現3名男子毆打另外2名男子，為避免事態擴大，對空鳴槍後強勢壓制，將全部帶回偵訊。

偵查隊隊長陳增堭表示，大湖派出所於1日晚間9時52分接獲民眾報案，指出在苗栗縣大湖鄉1處小吃部有鬥毆事件，警方獲報後立即趕往現場，發現有3名男子正毆打另2名男子，警方勸阻無效又因現場危急，更有多人受傷狀況發生，為免民眾生命急迫危害及事態擴大，警員朱致翰立即對空鳴槍示警，以強勢作為制止雙方鬥毆。

▲▼警方也啟動快打部隊到場處理，雙方人馬被優勢警力所隔開；田姓壽星（紅圈處）也被壓制在牆角（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，同時大湖分局啟動快打部隊，偵查隊隊長陳增堭等率後續警力抵達現場，並將全部現場鬥毆民眾依現行犯逮捕帶回分局偵辦，同時協助受傷民眾就醫，全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪嚴查偵辦，並調閱監視器釐清有無其他涉案人員。

經初步調查發現，現場處理員警因當時人多聚眾有叫囂失序行為，並已有民眾受傷，朱員為免民眾生命、身體有立即危害，警方依警械使用條例合法使用槍械，有效制止鬥毆民眾，並控制現場混亂；大湖分局秉持嚴正執法立場，立即以強勢作為制止雙方鬥毆，同時啟動快打警力到達，將現場鬥毆民眾依法逮捕，依聚眾鬥毆罪嚴查究辦，不容任何街頭暴力鬥毆也展現執法決心。