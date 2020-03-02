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遭電子大廠資遣！總經理特助怒提告…成功復職討回100K月薪

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▲上班，工作，老闆，業務，公事，談判，西裝，領帶，商業。（圖／pixabay）

▲唐姓男子2017年突遭公司資遣，他不服向法院提告，一審地院及二審高院皆認為公司違反勞基法屬實。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

唐姓男子受僱於一電子大廠擔任總經理特助，每月薪水各項加總合計10萬餘元，但2017年他卻突然被公司以「不能勝任工作」為由資遣，他不服向公司提告要求復職。一審橋頭地院判公司違反勞基法，雙方僱傭關係仍存在，唐男可復職並領取相同月薪；二審高院維持原判，不過唐男復職後，公司先前支付的44萬餘元資遣費可抵消唐男月薪。仍可上訴。

唐姓男子2008年9月起受僱於一電子大廠擔任七職等總經理特助，每月本薪7萬8200元，再外加伙食津貼2400元及季KPI獎金2萬元，總計每月可領10萬600元，怎料2017年6月2日他卻突然被人事通知資遣，而事隔4日在與人事經理及資深副總談完後，唐男就被公司以勞基法「不能勝任工作」為由資遣，並強令他交出識別證、門禁卡、停車證等證件。唐男不服公司決議，怒提告。

法庭上公司辯稱，雙方日前在商討部門組織調整時，有事先告知唐男未來公司將會減少勞工，隨後才向他表示因實在沒有辦法安排適當工作給他，故只好資遣。當時唐男聽完，就開始收拾個人物品，並繳回員工識別證，還向公司要了非自願離職證明書、領了資遣費，由此可見雙方是合議資遣。同時公司也再提出其他證據指出，唐男多次在上班時間處理其他公司的會計帳務，認為他已明顯違反工作規則、損害公司利益。

唐男則回應，自己不曾接獲公司通知部門將會有業務性質上的變更，而過去公司也沒有徵詢過他意見，怎能主觀認定他在公司沒有合適職位。對此，他覺得雙方僱傭關係仍存在，故從他被資遣至復職中間的薪水，公司仍須按月支付給他。

橋頭地院一審時認為，因唐男尚未於協議書上簽名，勞資雙方尚未達成共識，資遣費金額應仍存在爭議，另有關職務安排的部分，法官覺得電子大廠明明還有其他廠區，公司本應盡力安插轉職，怎能直接資遣，審結維持一審原判，認定雙方雇傭關係仍存在，故唐男2017年7月6日起到復職日同年12月6日中間5個月的薪水，公司須按月支付10萬600元。

公司不服再提上訴，二審高雄高分院維持原判，但因雙方爭議期間沒有終止勞動契約，故公司需給付唐男5個月薪水的部分（經計算總計44萬2640元）可從資遣費抵消，公司僅需再付唐男4萬6938元即可，而2017年12月6日起復職開始薪水則按月給付。

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