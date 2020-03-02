郵遞區號要多記一個數字了　中華郵政3/3起全面推「3+3碼」新制

▲中華郵政郵遞區號3日起，改為3+3碼。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

現行的3+2碼郵遞區號將走入歷史！中華郵政因函件投遞區段數量不敷使用及提升郵件分檢作業效率，自3月3日起，將郵遞區號改成「3+3碼」，未來將可加速郵遞時效，提升服務品質，讓民眾可更快收到包裹或信件。中華郵政表示，大宗郵件的企業客戶用電腦列印地址時可直接編列，同時也鼓勵一般民眾一起使用。

中華郵政發言人郭純陽表示，隨著都市化人口增加，投遞的「段數」會增加，原先2碼已經不夠使用，像是板橋已經超過100段，這讓部分郵件必須人工以地址判斷，除分揀速度緩慢外，也增加人工作業成本。因應段數的需求，中華郵政便將郵遞區號發展成3碼，也就是可以到999段。

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未來郵遞區號後2碼擴增到3碼之後，除可解決目前後2碼不敷使用問題，郵遞區號後3碼編碼完全對應投遞區段，分揀作業依後3碼編碼即可分揀至投遞區段，不需要背誦地址，大幅提升投遞前分揀效率。

中華郵政說，改成3+3碼後，郵務士可簡化分揀作業，加速郵遞時效，提升服務品質，另一方面簡化郵件作業流程，也可降低人工作業成本。

▲中華郵政表示，改為3碼後能縮減分檢次數，民眾會更快收到信件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

郵遞區號3+3碼自去年11月起已在台北郵局電子郵件科封裝列印業務開始試行列印，1月先行測試外部客戶列印+3碼郵遞區號，洽定由中華電信公司協助辦理，後續會陸續增加其他大宗客戶列印試辦。3月3日起則正式全面推廣民眾使用新式3+3碼郵遞區號。

中華郵政表示，官網有提供3+3碼的頁面可以查詢，讓民眾方便填寫，雖然寫前3碼也可以投遞，但寫3+3碼會更好