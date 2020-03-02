不怕小三來亂！讓女友超放心的模範男友　最懂避嫌星座男TOP3

▲感情中最怕情人出軌，有個懂得避嫌的另一半相當重要。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

談戀愛最怕另一半出軌，或是有不識相的第三者來亂，或許你的另一半魅力無窮、走到哪裡都能吸引眾人目光，讓你無時無刻擔心，這時候就會發現有個懂得避嫌的另一半很重要，《星座好朋友》整理了3個最懂得避嫌的星座男，自制力超強的他們，能夠面不改色直接說出「對不起，我有女朋友了」，讓外面的野花心死一片，這種行徑堪稱模範男友，絕對能帶給另一半滿滿的安全感。

獅子座

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獅子男的風度可以說是12星座之首，很懂得女人的心思的他們，一但有了女友就會把女友放在第一位，無論任何事情都會以女友為優先考量，而且很懂得跟其他異性保持距離，會為了照顧女友感受而嚴守規矩，野花想來招惹他，門兒都沒有。

處女座

處女男追求完美的風格，可說是落實到生活的每一處，連愛情也不允許有任何瑕疵，尤其是他們很懂得將心比心、換位思考，對於異性總是會保持著友善但客氣的態度，並會時時刻刻謹記自己是個「有家室的人」，一舉一動都小心翼翼，就怕會讓女友產生一絲一毫的不安。

魔羯座

12星座中出了名的專情就是摩羯座，摩羯男愛上一個人的時候是一定是非常專一的，就算平常會因為工作狂熱而廢寢忘食，但卻會因為想要有多一點時間陪伴女友而盡力擠出時間，其實他們並不是刻意地跟異性保持距離，而是因為摩羯男本身就有很強的自律能力，也很有自己的原則，他們絕對不允許自己做出傷害女友的事。