　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不要仗著自己幼齒！年輕時的9個「母湯」習慣　讓10年後的自己超後悔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

▲仗著自己年輕有本錢揮霍？有些習慣等到年紀大之後才發現母湯，快點來檢視一下。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

世上讓人最想重新擁有的東西，不外乎就是「青春」了吧，年輕的時候有犯錯的權利、有冒險的勇氣、有大膽做自己的隨性，但千萬別仗著自己還年輕就大肆揮霍，《Bright Side》就整理了9個「年輕時沒什麼、年紀大才發現超後悔」的習慣，千萬別等到長出白髮才悔恨「怎麼不早點改」，快點趁現在改掉吧！

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

請繼續往下閱讀...

月光族

你也是月初吃得像皇帝、月底只能吃土的月光族嗎？每個月都把賺來的錢花光光，雖然花錢的當下很快樂，但真的每樣東西都需要嗎？有些人則會將薪水花在高級餐廳，但如果在收入有限的狀態下，到了月底恐怕就得吃土，甚至會需要和他人借錢度日。想花錢的時候不妨在心中設定優先順序，試著了解自己真正需要的是什麼。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

盲目跟隨時尚潮流

20歲時我們喜歡關注時尚潮流、吸引別人的注意，經常買很多「很潮」的衣服，但如果到了30歲仍然將大部分的預算花在衣服上，那麼是該改變了。先找到自己的風格，不是所有喜歡的東西都要購入，而是要挑出適合自己的衣服，除了追求新潮與時尚之外，能穿出自己的風格更重要。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

想緊緊抓住每個時期的朋友

遇到合得來的好朋友很難得，但在學生時期認識的朋友，畢業之後可能會因為對不同的人事物產生興趣而漸行漸遠，如果只是想緊緊抓住每個時期的朋友，那可能會令人感到失落。試著接受友情的變化與學會順其自然，相信自己還是能交到合得來的新朋友。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

沒有建立固定的生活作息

年輕的時候總是不把睡眠當一回事，認為熬夜不是什麼難事，但隨著年紀漸增，會發現越來越難像年輕時一樣，保持「晚睡早起」的驚人毅力，工作時也會感覺越來越疲倦。試著建立起固定的生活作息，改掉熬夜追劇或打遊戲的習慣吧。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

對新陳代謝的期望太高

當你20歲的時候，似乎不用特別為了維持身材做出什麼努力，但新陳代謝隨年齡增長而變慢，如果這時你還沒有培養起良好的運動習慣、飲食方式，那麼你會發現「新陳代謝」並沒有你想像的那麼有效。養成健康的飲食習慣，並且找出幾項自己喜歡的運動開始做，還沒找到之前，先固定在晚上出門散散步吧。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

從來不學著做飯

自己一個人住的時候，吃飯不是件太困難的事，隨便去一家便當店、速食店都可以飽餐一頓，但是外食的花費永遠比自己煮還來得高，也不比自己料理健康。試著學會幾道不用花上太多時間、簡單又美味的料理，為自己跟家人端上你的招牌菜吧。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

忽略定期健康檢查

你總是習慣在身體出現不適的時候才去就醫嗎？你有多久沒進行健康檢查了？如果你沒有定期做健康檢查的習慣，那是時候開始了，預防勝於治療，有一天你會感謝你自己為自己的健康所做的堅持。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

花太多時間在交友軟體或網站上

有很多人有「適婚年齡」的觀念，有些人甚至會感到恐慌，為了想找到結婚對象而花大把時間在交友軟體或網站上跟不認識的人聊天，然後交換照片、約會⋯⋯漸漸地這件事情變成例行公事，卻遲遲找不到真愛。放下手機、離開電腦，走出門從事一些你有興趣的活動，自然而然會認識新朋友，你會發現這種方式，比耗費大量時間在網路上有用。

▲▼習慣,成長,年輕。（圖／翻攝自PEXELS）

只專注在當下

專注在當下不是壞事，但對於未來可不能完全空白。20歲的時候做著一些不需要學歷、經驗的打工兼職很正常，但到了30歲，這就不是一件好事了。如果你對未來有所憧憬，那麼應該開始尋找自己的長處和熱情，甚至積極尋覓進修機會，朝著成為一位專業人員的目標努力。

ET快訊
第24例北部女感染來源宣布「結案」！大女兒列極可能病例
快訊／轎車「未依號誌」左轉　淡水21歲女大生騎車衝撞亡
台北市跟進！高中以下畢業旅行、校慶、園遊會全延至5/4後舉行
快訊／激增速度驚人！南韓新增115例確診　境內累計1261人
妻遭大車「夾成鐵餅」…2娃輕傷關鍵曝光　夫悲痛回事故地招魂
伊朗衛生部副部長記者會狂咳！確診前「猛擦汗話都說不完」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想讓用錢更聰明　你需要知道8種必要的金錢觀

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

白沙屯媽祖進香北港有變數　朝天宮防疫措施嚴謹以待

吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

零安樂死「浪浪數量狂增」！陳吉仲：要思考政策對保護動物好不好

抵抗肺炎家長免驚！金門縣府備2萬片口罩入校園　編撰防疫手冊積極衛教

賣口罩制度經常變　健保藥師急智應變大考驗

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

白沙屯媽祖進香北港有變數　朝天宮防疫措施嚴謹以待

吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

零安樂死「浪浪數量狂增」！陳吉仲：要思考政策對保護動物好不好

抵抗肺炎家長免驚！金門縣府備2萬片口罩入校園　編撰防疫手冊積極衛教

賣口罩制度經常變　健保藥師急智應變大考驗

個性太獨立慘被渣男分手　傻女孩隨時謹記：永遠要先取悅自己

搬新家2周「東曬無極限直射」　他怨：無法曬棉被！網一看…直接剔除

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

幫黑幼犬拍紀錄照　2個月發現牠「巨大差異」當場嚇壞

助台商抗擊疫情影響　江蘇推10項針對性措施

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

桃議長邱奕勝拜訪藍委　透露鄉親或黨有需要「不排除」選市長

狂！請老鷹幫拔牙不用1秒　7歲訓鷹師「屎面→燦笑」

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

快訊／新冠肺炎再添1例！

好市多愣見「檳榔量販包」！真相超驚喜

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

網憂金融危機　曝產線情況：耗材也開始缺

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

大甲媽「3條件」如期遶境　先停辦起駕宴

台灣「無肺炎症狀確診」比例驚人　揭關鍵抗疫3部曲

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

非法外籍看護遭傳染將公布活動足跡

保生大帝也取消！醫護粉專籲放過媽祖

更多熱門

相關新聞

職場新人小心！　「犯錯吐舌賣萌」超狂行為惹怒老鳥　

職場新人小心！　「犯錯吐舌賣萌」超狂行為惹怒老鳥　

對於女孩子來說，能擁有一張可愛無害的臉蛋，確實是一把天生利器。適當地賣萌，可以搞定很多男孩子難以解決的小麻煩，但是如果不分場合地賣萌，那簡直蠢透了。

4種能讓約會更神奇的好主意

4種能讓約會更神奇的好主意

4個NG梳頭習慣　可能是掉髮元兇

4個NG梳頭習慣　可能是掉髮元兇

1秒看透真正人格　6個小動作破解

1秒看透真正人格　6個小動作破解

「只有你不斷強大，世界才能柔軟」　7句心靈覺醒毒雞湯

「只有你不斷強大，世界才能柔軟」　7句心靈覺醒毒雞湯

關鍵字：

習慣成長年輕

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面