不要仗著自己幼齒！年輕時的9個「母湯」習慣　讓10年後的自己超後悔

▲仗著自己年輕有本錢揮霍？有些習慣等到年紀大之後才發現母湯，快點來檢視一下。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

世上讓人最想重新擁有的東西，不外乎就是「青春」了吧，年輕的時候有犯錯的權利、有冒險的勇氣、有大膽做自己的隨性，但千萬別仗著自己還年輕就大肆揮霍，《Bright Side》就整理了9個「年輕時沒什麼、年紀大才發現超後悔」的習慣，千萬別等到長出白髮才悔恨「怎麼不早點改」，快點趁現在改掉吧！

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月光族

你也是月初吃得像皇帝、月底只能吃土的月光族嗎？每個月都把賺來的錢花光光，雖然花錢的當下很快樂，但真的每樣東西都需要嗎？有些人則會將薪水花在高級餐廳，但如果在收入有限的狀態下，到了月底恐怕就得吃土，甚至會需要和他人借錢度日。想花錢的時候不妨在心中設定優先順序，試著了解自己真正需要的是什麼。

盲目跟隨時尚潮流

20歲時我們喜歡關注時尚潮流、吸引別人的注意，經常買很多「很潮」的衣服，但如果到了30歲仍然將大部分的預算花在衣服上，那麼是該改變了。先找到自己的風格，不是所有喜歡的東西都要購入，而是要挑出適合自己的衣服，除了追求新潮與時尚之外，能穿出自己的風格更重要。

想緊緊抓住每個時期的朋友

遇到合得來的好朋友很難得，但在學生時期認識的朋友，畢業之後可能會因為對不同的人事物產生興趣而漸行漸遠，如果只是想緊緊抓住每個時期的朋友，那可能會令人感到失落。試著接受友情的變化與學會順其自然，相信自己還是能交到合得來的新朋友。

沒有建立固定的生活作息

年輕的時候總是不把睡眠當一回事，認為熬夜不是什麼難事，但隨著年紀漸增，會發現越來越難像年輕時一樣，保持「晚睡早起」的驚人毅力，工作時也會感覺越來越疲倦。試著建立起固定的生活作息，改掉熬夜追劇或打遊戲的習慣吧。

對新陳代謝的期望太高

當你20歲的時候，似乎不用特別為了維持身材做出什麼努力，但新陳代謝隨年齡增長而變慢，如果這時你還沒有培養起良好的運動習慣、飲食方式，那麼你會發現「新陳代謝」並沒有你想像的那麼有效。養成健康的飲食習慣，並且找出幾項自己喜歡的運動開始做，還沒找到之前，先固定在晚上出門散散步吧。

從來不學著做飯

自己一個人住的時候，吃飯不是件太困難的事，隨便去一家便當店、速食店都可以飽餐一頓，但是外食的花費永遠比自己煮還來得高，也不比自己料理健康。試著學會幾道不用花上太多時間、簡單又美味的料理，為自己跟家人端上你的招牌菜吧。

忽略定期健康檢查

你總是習慣在身體出現不適的時候才去就醫嗎？你有多久沒進行健康檢查了？如果你沒有定期做健康檢查的習慣，那是時候開始了，預防勝於治療，有一天你會感謝你自己為自己的健康所做的堅持。

花太多時間在交友軟體或網站上

有很多人有「適婚年齡」的觀念，有些人甚至會感到恐慌，為了想找到結婚對象而花大把時間在交友軟體或網站上跟不認識的人聊天，然後交換照片、約會⋯⋯漸漸地這件事情變成例行公事，卻遲遲找不到真愛。放下手機、離開電腦，走出門從事一些你有興趣的活動，自然而然會認識新朋友，你會發現這種方式，比耗費大量時間在網路上有用。

只專注在當下

專注在當下不是壞事，但對於未來可不能完全空白。20歲的時候做著一些不需要學歷、經驗的打工兼職很正常，但到了30歲，這就不是一件好事了。如果你對未來有所憧憬，那麼應該開始尋找自己的長處和熱情，甚至積極尋覓進修機會，朝著成為一位專業人員的目標努力。