AirPower復活？蘋果遭爆重啟項目「原型產品製造中」

▲蘋果無線充電板AirPower計畫傳「被復活」。（圖／翻攝自官網）

記者王曉敏／綜合報導

AirPower有機會「死灰復燃」嗎？國外爆料人士普羅瑟（Jon Prosser）稍早在推特發文表示，「AirPower還沒死」，並稱蘋果內部正計畫重新啟動該項目，「原型產品製造中」。

去年3月，蘋果延宕許久的無線充電板AirPower計畫宣告正式取消，多家外媒皆收到來自蘋果資深副總裁里奇奧（Dan Riccio）的聲明證實該消息，稱取消原因在於，AirPower始終無法達到蘋果要求的高規格標準。不過稍早，普羅瑟在推特透露，蘋果已恢復該項目的開發，但仍不保證會有推出的一天。

▼蘋果無線充電板AirPower計畫傳「被復活」。（圖／截自推特）

據普羅瑟的說法，蘋果正嘗試重新設計線圈，以更有效地地置換熱量。此前，蘋果期待AirPower能實現「隨意放置即充電」的願景，但無線充電的基本原理就是透過線圈之間產生的磁場傳輸電能，兩設備需對準位置才可進行充電，要能實現「隨放即充」設備內即需安配置多組線圈才能達成，但線圈一多不僅會影響無線充電效率，還會引發電磁干擾問題，同時設備也會有過熱的疑慮，這也是蘋果AirPower一直難產的主因。

蘋果先前稱，AirPower能同時為iPhone、Apple Watch及AirPods外殼充電，而每個設備的充電狀況則會顯示在iPhone的鎖定螢幕上。

普羅瑟過去曾準確地爆料Google Pixel機款消息，近期其推特才開始頻繁發布蘋果相關的爆料資訊，準確度仍待觀察。而去年7月曾有外媒指出，蘋果已重新向世界知識產權組織（WIPO）提出AirPower專利申請；天風國際分析師郭明錤今年初也在報告中透露，蘋果今年上半年將發表一款「較小的無限充電設備」，但為說明進一步細節，目前無法得知是否為重啟的AirPower。