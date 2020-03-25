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macOS Catalina 10.15.4更新釋出！支援Apple Music動態歌詞、導入檔案夾共享

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▲iPhone,Macbook。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘋果今（25）日正式發布了一系列作業系統更新。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（25）日正式發布了一系列作業系統更新，包括iOS 13.4、iPadOS 13.4、watchOS 6.2、tvOS 13.4以及macOS Catalina 10.15.4，這是繼去年10月發布macOS Catalina後第4次更新。蘋果在新版本中添增了與iPhone相同的螢幕時間、通訊限制功能，及Apple Music即時動態歌詞等。

根據蘋果官網描述，macOS Catalina 10.15.4除進一步提高Mac穩定性、可靠性及安全性外，也導入了iCloud Drive檔案夾共享、螢幕時間通訊限制、Apple Music即時歌詞顯示等新功能。

在macOS Catalina 10.15.4，用戶可從Finder與其他用戶共享iCloud Drive檔案夾，用戶可自行選擇是要共享給明確邀請的用戶，或將檔案夾存取權限改為知道連結的所有用戶等，也可設定其他用戶的存取權限，如僅能讀取或允許自行更動及上傳文件。

螢幕限制方面，父母可監控孩子的通訊，並限制可與孩子連絡的對象，也可限制孩子使用臉書等App服務的時間。此外，新版本也與iOS 13.4同步支援了「通用購買」功能，單次購買即可跨平台於iPhone、iPod touch、iPad、Mac及Apple TV上使用。

在瀏覽器方面，用戶可選擇將Chrome儲存的密碼導入至iCloud鑰匙圈，以便於在Safari瀏覽器中自動填寫輕鬆登入。

蘋果目前已將重心轉移至預計於今年稍晚發布的macOS 10.16，外媒預期macOS Catalina 10.15.4將是macOS Catalina作業系統最後一個更新版本。

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