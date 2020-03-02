清潔工、退休婦誰傳染給誰？張上淳：要看病毒株分析

▲台灣的新冠肺炎疫情日前出現首件院內感染。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎疫情出現首例院內感染，國內先發現案34退休婦人染疫，接著今日公布醫院內有3名護理人員、1名清潔人員確診，然而清潔人員出現症狀時間比退休婦還要早，到底誰傳染給誰？中央流行疫情指揮中心表示，到底是退休婦人感染給清潔人員，或者反過來，都有可能，必須去釐清。

案34退休婦人2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診。接著29日確認院內3名護理人員、1名清潔人員染疫，為案35~38。

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中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會上表示，目前尚無法確定案34與清潔工是誰先傳給誰，且兩人相遇時間僅短短一天，這當中有很多狀況尚待釐清。

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 。（圖／記者李毓康攝）

周志浩也表示，要判斷兩人誰傳染給誰，要根據病毒株去做判斷，如果說是相近的病毒株，那麼兩者彼此間相互傳染的可能性就會比較高，且由於此兩案例都沒有旅遊史，只能根據接觸史去判斷，目前初步認定是較早發病的前一例傳給後一例的機會較大，但仍需要更仔細的疫調才能做確認。

對此，衛福部醫事司司長石崇良也在1日記者會表示，為了強化院內感染的管制，特別要求所有醫院要擬定管理原則，用分艙分流的概念來做，分流是針對就醫患者在第一線做區別，分艙則是根據工作人員的工作內容，規定一定的範圍，例如限棟、限樓層，避免院內感染發生時，牽連到太多醫護人員，導致需要隔離的醫護人員過多。

指揮官陳時中也強調，把每單位分的越小越好，當小單位出問題，影響就只會侷限在那個小單位，這樣影響就會越小，怎麼樣分到最小也會持續討論，會根據醫院的量能來判定狀況，如病房分單位，一直往下細分，分的單位越小，後續出狀況時更明確，影響就越小，因此一定要把分艙做好，才不會讓整個醫院都垮掉。





▲全台確診患者關係圖。（圖／曾梓倩製）