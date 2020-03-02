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笑眼女護士抗疫不忘愛情「疫情結束國家分配男友」　爆紅甜開條件：高一點

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▲▼笑眼女護士抗疫不忘愛情「疫情結束國家分配男友」　爆紅甜開條件：高一點。（圖／翻攝自微博）

▲田芳芳相信美好生活就要到來。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合報導

武漢因新冠肺炎爆發於1月23日封城，大陸各省都派出醫療隊前往支援，許多醫護在高壓工作環境下，仍抱持樂觀態度，彼此寫下心願字條。武漢方艙醫院一名女護士在心願卡上寫下「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」，PO上微博後立刻引起騷動。

田芳芳是湖南中醫藥研究院附屬醫院護士，今年30歲，20天前隨武漢國家中醫醫療隊出發，從長沙到武漢疫情前線支援，是第3批支援隊伍。工作必須全時段著上防護服的田芳芳表示，每天工作忙得不可開交，除了日常醫務護理，也要照顧到病人的心理，當年SARS疫情，作為醫生的父親也在第一線，因此這次非常支持女兒前往武漢支援。

▲▼笑眼女護士抗疫不忘愛情「疫情結束國家分配男友」　爆紅甜開條件：高一點。（圖／翻攝自微博）

▲▼田芳芳開條件，希望男友不能比自己矮。（圖／翻攝自微博）

▲▼笑眼女護士抗疫不忘愛情「疫情結束國家分配男友」　爆紅甜開條件：高一點。（圖／翻攝自微博）

田芳芳25日結束工作後，仍然傳著防護服，她在A4白紙上寫下「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友！！！」影片很快在微博上發酵，她之後拍了第二部影片，這次普通打扮出現在鏡頭前，表示自己相當確信，疫情結束後就能迎接美好生活。

田芳芳開出交友條件，因為自己身高169公分，所以想找個高一點的男朋友，再來不外乎人品好，性格好，「男友會有的，疫情也會結束的。」

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