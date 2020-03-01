疫情衝擊搭車潮！　國道客運228連假「疏運人次掉2成」

▲228連假期間，國道客運疏運人次掉2成。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒衝擊客運業，不少民眾擔憂搭車有風險，根據公路總局統計，228連假疏運期間，西部國道客運疏運人次相較去年就減少約2成。因應疫情有升溫趨勢，客運業也自2月28日起要求測量乘客體溫，發燒就可拒載，另宣導乘車要配戴口罩。

公路總局統計，自2月27日起至2月29日止，西部國道客運共計行駛27,397班次，疏運449,500人，相較108年228連假疏運人數減少27.14%；國道5號客運路線共計行駛5,315班次，疏運72,997人，相較108年228連假疏運人數減少24.93%。實施優惠路線共計行駛18,896班次，疏運271,873人。

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▲公路總局宣導，搭乘國道客運時需配戴口罩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

因應疫情有升溫趨勢，中央流行疫情指揮中心27日升級為一級開設，公路總局也要求國道客運業者提升防疫措施，包含要求乘客搭車前需量體溫，若民眾有發燒狀況將可拒載。另外，也協助向乘客宣導乘車時配戴口罩。

公路總局表示，各業者均已配合落實辦理，後續將繼續督促業者落實各項防疫工作，請民眾安心搭乘。