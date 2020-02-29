玩國旅省一波！台灣好行「搭車半價」　全台39條優惠路線一次看

▲「台灣好行花蓮縱谷線」，全程以節能減碳的電動公車，提供深度旅遊。（圖／記者王兆麟攝）
記者賴文萱／台北報導
228連假計劃出外旅遊的民眾有福了！公路總局為鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，繼續實施用電子票證搭乘「台灣好行」票價半價優惠，共39條台灣好行路線參與優惠活動，可供民眾選擇。
公路總局表示，東南部地區台灣好行路線，欲前往佛光山禮佛保平安可搭乘哈佛快線、大樹祈福線，想到墾丁小灣來一趟輕旅行可選擇墾丁快線，想至台東三仙台、小野柳賞景可搭乘東部海岸線，前往初鹿牧場、鹿野高台等景點可選擇縱谷鹿野線，於春節期間使用電子票證全票都可享有半價優惠折扣。
▲壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）
全台39條台灣好行適用路線如下：
「北部」
1.壯圍沙丘線
2.礁溪線
3.冬山河線
4.濱海奇基線
5.黃金福隆線
6.皇冠北海岸線
7.木柵平溪線
8.石門水庫線
9.大溪快線
10.小烏來線
11.獅山線
▲桃園小烏來空中步道。（圖／小烏來山莊提供）
「中部」
12.南庄線
13.溪頭線
14.日月潭線
15.清水岩線
16.彰南快線
17.鹿港祈福線
18.北港虎尾線
19.斗六古坑線
「南部」
20.光林我嘉線
21.阿里山線
22.故宮南院線
23.西濱快線
24.88府城巡迴線
25.99安平台江線
26.關子嶺故宮南院線
27.哈佛快線
28.大樹祈福線
29.墾丁快線
30.屏北線
▲太魯閣九曲洞步道。（圖／太魯閣國家公園提供）
「東部」
31.縱谷花蓮線
32.太魯閣線
33.縱谷鹿野線
34.東部海岸線
「離島」
35.水頭翟山線
36.古寧頭戰場線
37.獅山民俗村線
38.榕園太湖線
39.風獅爺主題公車線