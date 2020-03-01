口罩、漢堡、海鮮粥送醫護！　豐原醫院好感動：謝謝老闆

▲豐原醫院全面抗疫，業者免費送餐加油。（圖／豐原醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中榮總爆發護理人員訂便當遭拒送事件在業者出面道歉後落幕，但衛福部部立豐原醫院卻是感受到店家滿滿的熱情，有民眾送口罩，也有店家送海鮮粥、漢堡，讓豐醫醫護人員感動不已，豐醫表示，防疫期間，其實只要簡單一句謝謝，就是最棒的禮物了。

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新冠肺炎疫情爆發至今，確診病例持續增加，讓第一線醫護人員承受相當大壓力，在未實施口罩實名制之前，就有熱心民眾在情人節當天，送上一箱N95口罩給豐原醫院急診室，院方除了表達感謝之外，也開心說這是最棒的情人節禮物。

2月底，又有店家免費送24碗海鮮粥給豐原醫院急診室同仁，滿滿的海鮮料加上老闆滿滿的愛，讓醫護人員補充體力後繼續防疫；而醫院對面的早餐店，不但送了50個漢堡，即使點一份早餐也會外送，院方將這些感動全放在醫院的fb分享，「謝謝老闆」。院方表示，防疫期間，需要的是大家給予正面能量，簡單的一句謝謝，就是最棒的禮物。

▲豐原醫院全力對抗疫情。

台中市政府衛生局表示，防疫期間，感謝全市各大醫療機構、診所，落實各項防疫措施，為市民建康把關，為加強餐飲業者及從業人員對於武漢肺炎預防的正確認識，衛生局將再函文全市各餐飲相關公會轉知業者及從業人員，做好適當個人防護及個人衛生，以提供各類客戶妥適的餐飲或送餐服務。

台中榮總在拒送便當事件落幕後也表示，正值防疫期間，醫護站在第一線配合政策專注防疫，謝謝大家對醫護人員的鼓勵丶支持與關心。

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