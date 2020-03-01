鑽石公主號7旬婦首例「復陽」！專家提「3種可能性」：台灣個案也有類似狀況

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布一名鑽石公主號返台旅客確診，值得注意的是，該患者在日本確診治療後，二採陰性出院，但返台三次採檢又發現陽性。對此，專家指出，台灣個案也有類似狀況，這可能跟「採檢部位範圍太小、採檢試紙是否黏到病毒、後期病毒量越少」有關，而台灣為求保險，目前都是三採陰性才確定可解除隔離。

對於首例「復陽」個案，指揮中心指揮官陳時中坦言，目前大家對病毒本身了解不足，陸續各國的報告也發現，基因序列都有一些不同，因此在醫療量能夠的時候，現在都是三採陰性才會讓患者出院，今天又有3例確診患者解除隔離，也是採用三採陰性，接下來也會視疫情狀況和醫療量能隨時調整。

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而對於採檢陰陽反覆的問題，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，目前從案例和國外報告來看，都有發現陰性和陽性輪流出現的情形，這可能跟採檢部位範圍太小、採檢試紙是否黏到病毒和後期病毒量越少有關，「台灣個案也有類似狀況」，所以為求警戒，專家小組也建議，台灣從本來二採陰性改成三採陰性。

▲3月1日12時前全台累積確診數及國際確診數。（圖／翻攝疾管署網站）

▲3月1日新增1確診，全台總確診數達到40例。（圖／翻攝疾管署網站）