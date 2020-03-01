首例「復陽」！　鑽石公主號7旬婦日本2採陰出院「回台3採又確診」　

▲中央流行疫情指揮中心開記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布一名鑽石公主號返台旅客確診，值得注意的是，該名患者在日本確診治療後，二採陰性才返台，但回台後直接送醫院再度採檢，在第三次採檢又發現陽性，成為首例「復陽」個案！

指揮官陳時中指出，鑽石公主號包機回來19位旅客確定是安全的，有確診的留在日本治療，因為包機當時還不確定確診台人什麼時候可以出院，後來該個案（案40）經過日本採檢陰性才出院，所以二次安排回台，但為求安全，在飛機上仍有加強戒護，進到台灣後立刻採檢，第一次陰性，第二次在陰陽之間，第三次再度確認陽性，不過病毒量很低。

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▲3月1日12時前全台累積確診數及國際確診數。（圖／翻攝疾管署網站）

至於為何採檢陰性後又出現陽性？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，目前從案例和國外報告來看，都有發現陰性和陽性輪流出現的情形，這可能跟採檢部位範圍太小、採檢試紙是否黏到病毒和後期病毒量越少有關，「台灣個案也有類似狀況」，所以為求警戒，專家小組也建議，台灣從本來二採陰性改成三採陰性。

陳時中也坦言，目前大家對病毒本身了解不足，陸續各國的報告也發現，基因序列都有一些不同，因此在醫療量能夠的時候，現在都是三採陰性才會讓患者出院，今天又有3例確診患者解除隔離，也是採用三採陰性，接下來也會視疫情狀況和醫療量能隨時調整。

▲3月1日新增1確診，全台總確診數達到40例。（圖／翻攝疾管署網站）