買茭白筍！一剝「底部被切光」傻眼：是要當花插？內行一看笑了...誤會超大

▲原PO納悶：怎麼衣服一件一件脫才發現只有殼 ？（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

好多人都分不清楚！一名女網友日前想買茭白筍回家料理，不料剝開後卻發現可以食用的部分已經被切掉一大半，只留下粗粗的外殼，讓她傻眼問「只賣上面？」不過網友們看到後紛紛揭開真相，表示這並非筊白筍，而是古早味的平民美食「芋梗」。

「誰可以告訴我賣這個幹嘛？」一名女網友日前在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己想買些茭白筍回家烤來吃，誰知道回家把外殼剝掉後，發現「下面的茭白筍竟然已經被切掉了」，讓她傻眼大喊「只賣上面？我是要當花插嗎？我到底買了什麼？」

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只見植物底下白色的部分的確剩餘不多，反而是綠色的葉子才是主角，讓原PO百思不得其解。

不過懂吃的網友們一看到照片，便糾正表示這應該不是茭白筍，而是「芋頭的葉梗」，「這不是芋頭梗嗎？你有和老闆確認這茭白筍嗎」、「這真的是芋頭梗啦！我是客家人，超愛吃這個」、「這是芋頭梗，只是老闆的芋頭切的好乾淨，都沒留一點」、「台語叫偶懷」、「這梗蠻好笑的」、「不好意思，我真的笑出聲音了」。

▲ 茭白筍。（圖／記者趙于婷攝）

過來人表示，煮熟的芋梗口感是軟綿綿的，吃起來還有淡淡的芋頭香；不過要注意的是「必須煮到熟透」，否則吃完喉嚨會癢。網友們也分享幾種常見的烹飪方法，像是把外表去絲、川燙後和薑絲及辣豆瓣一起炒，或是煮成粥也很不賴。

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