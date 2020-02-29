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超商挑這碗泡麵！一微波…飄出超濃「北北腳臭味」客嚇逃　他驚呆：太強了

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO到超商買微波泡麵。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在超商功能包山又包海，販賣的食物種類也越來越多，從台式小吃到義式料理都有。一名男網友日前買了一碗微波式的泡麵，結果一加熱，強烈的味道讓他忍不住直呼「這碗真的太太太……強大了。想趕客人的話，現場微波客人立馬狂奔！」並秀出該款泡麵，讓人隔著螢幕似乎也能聞到那個味道。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見他在便利商店買了一碗65元的麻辣臭豆腐泡麵，直呼這碗真的「太強大」，如果想趕客人，現場微波就能讓客人奔逃，因為實在太臭了太夠味了。原PO就在留言處直呼「前一個微波完臭死我了，狂奔出去。但立馬回去買一碗回家試試。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲許多網友直呼這碗真的臭。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，吃過或聞過的人都有同感，「之前我說要內用店員就面有難色，後來帶回家吃，真的可以理解店員」、「上次去超商有聞到……一度一直看腳以為踩到屎」、「認識的店員說至少要2小時味道才會消失」、「真的很臭，像臭水溝的味道」、「我還以為是一個北北的腳臭味……問店員才知道是微波。」

儘管聞起來臭，但吃在嘴裡卻越嚼越香，許多網友紛紛直讚好吃，「這個真的每次買都覺得整間都臭味～但無敵好吃」、「我都買回家另外煮麵加料，好吃」、「這個超好吃的ㄟ！只是很鹹」、「超級好吃超級香」、「很臭但是很好吃」、「光想像的感覺就很好吃耶！再加個鴨血～流口水了。」

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