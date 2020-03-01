搭高鐵南下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際...家屬震驚不解

▲趙姓女子1日早上被發現陳屍屏東恆春墾丁大灣沙灘，海巡署第六岸巡隊員處理後已報請檢察官驗屍，查明死因 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春墾丁大灣沙灘1日早上發現一具女性遺體，海巡署第六岸巡隊員獲報前往處理，根據旁邊一只疑似死者皮包內找到一張寫有連絡電話及姓名的高鐵票，連絡上她家人，並報請檢察官驗屍，查明死因。

▲▼趙姓女子遺體運往屏東市立殯儀館，等候檢察官驗屍。

海巡署第八巡防區指揮部今天上午7時許，接獲香蕉灣安檢所轉墾丁派出所通報，於墾丁大灣沙灘發現一具女性遺體，協請海巡署派員前往處理。

第六岸巡隊第六三中隊第一機動巡邏站、潭仔安檢所及香蕉灣安檢所接獲通報後立即派遣3車7員趕往了解，抵達現場後於大灣萬應公廟岸際發現一具女性遺體及疑似死者手提包。

惟手提包內無相關身分證明文件，僅1張寫有姓名及電話的高鐵票，這張車票從桃園搭到高雄左營，經連繫家屬確認往生者是趙姓女子，由於家人也不清楚趙女為何往生在墾丁；海巡人員先將將遺體搬運出岸際，交由禮儀社人員協助送往屏東市立殯儀館，報請檢察官驗屍，查明死因。

第六岸巡隊表示，「急難救助、爲民服務」為海巡署重要工作，秉持「人溺己溺」之精神，第一時間即積極投入能量執行救援，民眾於岸際發生任何狀況，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打「118海巡服務電話」，該署將立即提供各項協助，以維護人民生命財產安全及落實維護海域安全及海上救難的使命。

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