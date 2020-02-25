交部出手救航空業！拍板紓困補助　爭取「振興券」能拿來買機票

▲受疫情影響，航空業運量慘跌。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）衝擊航空業，2月起桃園機場運量一路探底，跌破10年新低，交通部加速推動航空業紓困案，拍板補貼多項規費、防疫用品等共48.6億元。另外，交通部長林佳龍也親自向經濟部爭取振興抵用券納入航空業，鼓勵民眾買機票、在機場內消費。

因應航空客運量驟減，交通部今邀集航政司、民航局和桃機公司研議航空業紓困及振興方案。據與會者轉述，這次的航空業紓困措施比起2003年SARS時期更加優惠，主要將用以特別預算補貼航空業及相關機場業者。

請繼續往下閱讀...

其中，航空業爭取補貼抗疫成本，交通部也編列預算5.78億元，提供業者耳（額）溫槍、口罩等防疫補助，另外也會補貼航機消毒費用及防疫專機徵用費用。

▲交通部拍板航空業紓困，補貼多項規費、防疫用品等共48.6億元。（圖／記者李毓康攝）

另外，包含房屋使用費、土地使用費、權利金，降落費、維護機庫使用費等，為期均為一年；受疫情影響的航權會彈性處理，對航權執行情形從寬認定。針對業者所提紓困貸款部分，交通部也已納入經濟部對產業融資貸款利息補貼的通案處理，並擬向經濟部提出200億元的擔保額度需求。

與會者轉述，交通部主要以全年平均客運量減少25%幅度來估算，補貼規費的部分約42.85億元，若再加上相關防疫補貼5.7億元，合計48.63億元。

▲林佳龍已向經濟部爭取，讓振興抵用券能擴及用於航空業。（圖／記者李毓康攝）

至於業者所提希望經濟部後續將推出的振興抵用券能擴及航空業，林佳龍也親自向經濟部溝通爭取納入，讓振興券未來可拿來買機票、在機場內消費。

林佳龍也在會中指示，加速推動紓困案，要民航局加速行政作業，並督促航空運輸、地勤、空廚、航站內商業服務設施業者，在獲得補助後善待員工，全力避免員工因疫情影響，導致收入減少、陷入經濟困境。