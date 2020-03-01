收假日湧北返車潮！國道「八大地雷路段」車多　國5恐塞到深夜

▲國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是和平紀念日連假最後一天，交通部高公局預計，北向交通量將達平日年平均1.5倍，預判明日壅塞路段包括國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林等八大路段，其中國5可能塞到深夜，建議北返用路人上午出發。

高公局表示，預估今日國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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高公局指出，今日疏導措施包括14到21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統北向入口、虎尾北向入口、國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、0到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲國道疏運措施。（圖／高公局提供）

預判今日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲，南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸，另規劃4條長途及7條短途替代道路，針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議利用省縣道，不要上國道。