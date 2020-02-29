假消息「旗美有案例」　法官判不罰原因：後面還有句「要戴口罩」　

▲鄭姓男子PO文指出旗美地區有案例遭警方調查（圖／翻攝爆廢公社）。



記者洪正達／高雄報導

高雄鄭姓男子日前在臉書社團「內門. 旗山. 大小事」貼文指出「新冠肺炎在旗美地區已有個案」，並呼籲網友前往人口密集地區一定要將口罩戴起來，警方發現並介入調查後，將鄭男依社維法送辦，不過旗山簡易庭審理後認為，即便貼文消息不實，但戴口罩的確是防止病毒傳染的方式，因此裁定不罰，可抗告。

判決書指出，鄭姓男子在1月26日晚間在臉書社團貼文，指出「武漢通報，旗美地區已有個案，高醫，三民五案；義大，燕巢一案」，要網友前往人口密集地區要戴口罩，又說「請看圖片，不要詢問，多點提防也不會怎樣，一堆人抱持懷疑心態」，本案經旗山分局了解後，傳喚鄭到案說明，鄭坦承有貼文，但堅決否認自己涉犯涉違法，且當時只是對話截圖後轉發，原意只要要提醒大小多多防範疫情。

但警方訊後認為他貼文恐怕已涉嫌散布不實謠言，害聽聞者產生恐慌，足以影響安寧秩序，將他依社會秩序維護法送辦，案件移送到旗山簡易庭審理後，認為在目前資訊紛飛的時代，讀者不見得有辨別、判斷真偽，甚至是查證的能力，也因此容易偏信發布者所揭露的新聞資訊，且目前的確難以要求閱聽人進行查證，鄭的舉止威能證明他有轉發的行為，但又無法證明他知道訊息真假後有故意轉發的行為，後續鄭男得知是假消息後也立即刪文。

法官表示，鄭男供稱原意只是提醒大家小心防範疫情的說法應該可採信，且口罩本來就是防止病毒傳染的一環，要民眾多注意應該也不會讓聽聞者心生畏懼或恐慌，不至於影響公共安寧，也認為目前沒證據顯示鄭的行徑是屬於散播不實消息，不符合社維法構成要件，因此裁定不罰，可抗告。